Madagascar: Ambatondrazaka - Une fillette de 7 ans meurt dans un incendie

Un drame s'est produit dimanche soir dans la commune d'Ambohitsilaozana, du district d'Ambatondrazaka. Une fillette âgée de 7 ans a trouvé la mort dans un incendie, piégée dans sa maison.

Selon les informations fournies par les autorités civiles locales, l'enfant se trouvait seule avec sa grand-mère au moment du sinistre. Leur foyer, situé en bord de route, servait également de lieu de vente de carburant, principale source de revenus de la famille.

D'après des confrères ayant recueilli les propos du maire, l'accident serait survenu alors que la grand-mère manipulait de l'essence. Une flamme soudaine aurait embrasé le liquide inflammable et aurait provoqué une explosion suivie d'un violent incendie.

La fillette n'a pas pu être sauvée. Elle a été découverte carbonisée. Sa grand-mère, grièvement brûlée, a été prise en charge et reçoit actuellement des soins médicaux. Le pronostic vital n'a pas été communiqué par les autorités sanitaires.

Une enquête a été ouverte conformément aux procédures. Le stockage et la vente de carburant dans des logements précaires représentent un danger avéré.