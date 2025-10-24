Madagascar: Ambatondrazaka - Une fillette de 7 ans meurt dans un incendie

24 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un drame s'est produit dimanche soir dans la commune d'Ambohitsilaozana, du district d'Ambatondrazaka. Une fillette âgée de 7 ans a trouvé la mort dans un incendie, piégée dans sa maison.

Selon les informations fournies par les autorités civiles locales, l'enfant se trouvait seule avec sa grand-mère au moment du sinistre. Leur foyer, situé en bord de route, servait également de lieu de vente de carburant, principale source de revenus de la famille.

D'après des confrères ayant recueilli les propos du maire, l'accident serait survenu alors que la grand-mère manipulait de l'essence. Une flamme soudaine aurait embrasé le liquide inflammable et aurait provoqué une explosion suivie d'un violent incendie.

La fillette n'a pas pu être sauvée. Elle a été découverte carbonisée. Sa grand-mère, grièvement brûlée, a été prise en charge et reçoit actuellement des soins médicaux. Le pronostic vital n'a pas été communiqué par les autorités sanitaires.

Une enquête a été ouverte conformément aux procédures. Le stockage et la vente de carburant dans des logements précaires représentent un danger avéré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.