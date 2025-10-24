Madagascar: Afrima 2025 - Denise reçoit sa première nomination

Denise reçoit sa première nomination aux All Africa Music Awards. Cette reconnaissance célèbre son talent et met en avant la musique malgache sur la scène africaine.

La chanteuse malgache Denise vient de franchir une étape majeure de sa carrière avec sa toute première nomination aux All Africa Music Awards (Afrima), dans la catégorie « Meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Est ».

Cette distinction, attribuée par la Commission de l'Union africaine et le comité exécutif de l'Afrima, salue le parcours d'une artiste à la fois authentique et moderne, fièrement porteuse des couleurs musicales de Madagascar sur la scène africaine.

Dans la catégorie « Meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Est », dix chanteuses africaines sont en compétition. Denise représentera Madagascar avec sa chanson « Matoky Zagnahary », une oeuvre qui mêle sonorités traditionnelles et influences contemporaines. Ce style hybride, enraciné dans la culture locale tout en restant ouvert à la modernité, a séduit le jury par sa force et son originalité.

Denise demande le soutien des Malgaches à travers des votes en ligne via la plateforme officielle des Afrima jusqu'au 28 novembre 2025 : [https://vote.afrima.org/songs/68c1fb2c50c08e014ce73d39](https://vote.afrima.org/songs/68c1fb2c50c08e014ce73d39). Chaque internaute peut voter une fois par jour dans chaque catégorie.

La cérémonie des Afrima 2025 se déroulera à Lagos, au Nigeria, du 25 au 30 novembre 2025.

Victoire

Connue pour son engagement constant en faveur de la valorisation de la culture malgache, Denise voit dans cette nomination bien plus qu'un succès personnel. C'est une victoire pour toute une génération d'artistes insulaires qui osent rêver grand et croire en leur talent.

Dans un message de remerciement, Denise a exprimé sa joie et sa gratitude : « Mon Dieu est fidèle. De Madagascar à Lagos, je suis profondément honorée par cette nomination. C'est ma première, et je la vis avec beaucoup d'émotion ».

Les votes du public se poursuivent jusqu'en janvier 2026, avant la proclamation officielle des lauréats à Lagos, au Nigeria. La chanteuse a d'ailleurs partagé le lien de vote sur ses réseaux pour inviter ses fans à soutenir Madagascar dans cette belle aventure musicale.

Les All Africa Music Awards (Afrima) constituent une cérémonie annuelle célébrant les du continent africain et de la diaspora, mettant en lumière la diversité et la richesse musicale africaine.

Pour Denise, cette nomination est déjà une victoire : celle d'une voix malgache fière et inspirante, qui fait briller la Grande Île sur la scène musicale africaine.