Madagascar: Iavoloha - Un mort et cinq blessés dans un accident impliquant un 4x4

Un accident de la circulation survenu hier vers 14 heures, en face de la station-service Jovena d'Iavoloha, a fait un mort et cinq blessés.

Selon les premiers éléments recueillis, un 4x4 de marque Toyota, conduit par un homme de 57 ans en direction du centre-ville, a tenté d'éviter un camion non identifié qui surgissait du croisement dit « Lavage ». Le véhicule a alors dévié sa trajectoire, percutant six personnes avant de heurter un poteau électrique de la Jirama.

La collision a coûté la vie à un homme de 50 ans, camionneur originaire d'Antsirabe, décédé sur le coup. Cinq autres personnes ont été grièvement blessées : un vendeur de manioc, une vendeuse de « composé », une marchande de cacahuètes âgée, l'aide-chauffeur du routier, ainsi qu'un homme qui attendait le bus à proximité. Les victimes ont été évacuées vers l'HJRA d'Ampefiloha.

Des témoins décrivent une scène particulièrement choquante. « Trois personnes gisaient inconscientes, deux autres pleuraient de douleur. Le 4x4 a foncé sur les marchands installés au bord de la route. La victime décédée mangeait du manioc avec son aide pendant que leur véhicule était au lavage », rapporte un barman présent sur les lieux.

Le corps du défunt a été transporté à la morgue par le 4x4 impliqué, tandis que les blessés ont été acheminés par d'autres véhicules réquisitionnés sur place.

Les forces de l'ordre ont sécurisé le périmètre et ouvert une enquête.