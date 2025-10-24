Madagascar: Fenoarivo Atsinanana - Un père écroué pour viol incestueux

24 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme est actuellement incarcéré à Fenoarivo Atsinanana, dans l'attente de son procès. Il est poursuivi pour le viol de sa propre fille, âgée de 10 ans. Les faits reprochés remontent à une période récente, à Marovato III, dans la commune de Betampona.

La fillette vivait chez son père depuis la séparation de ses parents. Sa mère, souffrant de troubles psychiatriques, n'était plus en mesure d'assurer sa garde. L'homme, décrit par des proches comme instable, alcoolique et toxicomane, n'avait pas refait sa vie. L'enfant évoluait entre le foyer paternel et celui de membres de la famille élargie.

C'est au détour d'un jeu d'enfants que la victime aurait confié les sévices subis. L'information, relayée par les grands-parents et la famille maternelle, a conduit à une confrontation informelle orchestrée par le chef de quartier et des notables. D'abord dans le déni, le père a fini par reconnaître les faits. Il a révélé trois actes de pénétration imposés à sa fille.

Le suspect a été livré aux forces de l'ordre. Il se trouve désormais derrière les barreaux. La date du procès n'a pas été immédiatement fixée.

