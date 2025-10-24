Sénégal: Le film 'Valdiodio' projeté au cinéma Pathé, jeudi prochain

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le cinéma Pathé Dakar abrite, jeudi 30 octobre, la projection du film "Valdiodio" de la réalisatrice sénégalaise Amina Ndiaye Leclerc, une fiction présentée en marge Festival de Cannes en mai dernier.

Selon un communiqué parvenu vendredi à l'APS, ce long métrage de plus d'une heure est à la fois "politique, intime, historique et poétique".

Il rend hommage à "Valdiodio Ndiaye" (1923-1958), un avocat et politicien sénégalais s'étant distingué aux yeux des Africains, en affrontant le général De Gaulle en 1958.

Le film s'inspire de faits réels se rapportant à la vie de Valdiodio Ndiaye, considéré comme un héros de l'indépendance du Sénégal injustement accusé de complot contre l'Etat lors des événements politiques de 1962.

"A travers sa fille Amina âgée de 10 ans, nous découvrons les raisons d'une telle injustice. Ce film montre la souffrance, mais aussi la résilience, puisque Valdiodio accepte avec dignité sa destinée", peut-on lire dans le texte.

Née en 1952 à Kaolack, Amina Ndiaye Leclerc est titulaire d'une maîtrise en espagnol à l'Université de Toulouse.

Fondatrice de la société "Guelwaar production", elle a produit quatre documentaires de création réalisés par Eric Cloué, dont "Le Royaume du passage" (1994).

