Sénégal: La Maison de la presse 'fin prête' pour le SIMA (DG)

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Maison de la presse (MP) est fin prête pour accueillir ses invités et abriter les activités du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), du 27 au 30 octobre, a assuré vendredi son directeur général, Sambou Biagui, soulignant que toutes les dispositions sont prises pour en faire une réussite.

"La Maison de la presse est prête pour accueillir ses invités et abriter les activités du Salon international des médias d'Afrique. Toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe dans d'excellentes conditions", a-t-il déclaré en marge d'une "journée d'investissement humain" consacrée au nettoyage de la Maison de la presse.

"Dans le cadre des préparatifs de ce Salon, il est bon que quand les invités arrivent, ils trouvent un cadre harmonieux, un cadre bon à vivre", a justifié M. Biagui, rappelant que la Maison de la presse "sera le principal centre d'exposition" lors de cette manifestation et abritera les différents panels au programme du SIMA.

Les premiers invités arrivent dès ce samedi, a souligné le directeur général de la Maison de la Presse, selon qui 24 pays, dont "plus de 300 délégués", sont attendus à la première édition du Salon international des médias d'Afrique.

Il a exhorté les acteurs des médias à en faire "un rendez-vous incontournable".

Le coordonnateur du SIMA, Matar Silla, a salué cette initiative dont l'objectif, selon lui, est de rendre le cadre "propice à la réflexion".

"Il faut que l'environnement soit convivial, qu'on montre que le Sénégal est un pays avec des paysages attrayants et bien entretenus. Et qu'il soit un cadre propice à la réflexion", a souligné l'ancien directeur général de la radiotélévision sénégalaise (RTS).

