Sénégal: Prévention des inondations - Madické Cissé décline des solutions structurelles

Dakar — Le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, a présenté, un ensemble de solutions structurelles et non structurelles destinées à renforcer la résilience du pays aux inondations à travers la planification, la gouvernance, la collecte de données et la coordination institutionnelle.

"Ces mesures comprennent des solutions structurelles et non structurelles basées sur la connaissance du terrain pour réduire les inondations dans les communes de Touba, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou mais aussi du côté du bassin versant du Lac Rose, dans la région de Dakar", a précisé M. Cissé.

Il s'exprimait jeudi lors d'un atelier de présentation du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) des zones pilotes, du Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) du bassin versant du lac Rose et de la Stratégie nationale de gestion des inondations (SNGI).

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, un décret d'utilité publique pour préserver l'ensemble des voies naturelles d'écoulement des eaux a été soumis aux plus hautes autorités du pays, en l'occurrence au chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. "Aujourd'hui, la connaissance nous a permis de savoir que partout où il y a des réseaux hydrographiques et des inondations, c'est lié principalement à trois facteurs : un ruissellement par crue, des remontées de nappes, et des débordements de fleuves", a-t-il relevé.

M. Cissé a précisé que les voies d'eau naturelles sont les réseaux hydrographiques qu'on voit, mais également les réseaux hydrographiques qu'on appelle les réseaux dormants, qui ne se réveillent qu'à l'issue d'une pluie exceptionnelle. "Et tout ça, est bien maîtrisé aujourd'hui et fait partie des connaissances tirées dans la cadre de la mise en oeuvre du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS) qui arrive à son terme", a dit le directeur de la prévention et de la gestion des inondations.

"Le PGIIS (2019-2025) a permis aussi de faire "l'analyse coûts et bénéfices des plans de protection des personnes exposées au risque d'inondation dans les zones les plus vulnérables" a-t-il encore souligné.