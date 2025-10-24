Sénégal: Journée de plaidoyer pour Gaza au centre culturel Blaise Senghor, jeudi prochain

Dakar — La plateforme des Arts Visuels au Sénégal (PAVS) organise une journée de plaidoyer pour la Palestine, jeudi 30 octobre, à partir de 10 heures, au centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, annone un communiqué transmis à l'APS.

Intitulée "Palette pour Gaza", cette initiative va réunir les différentes formes d'expressions artistiques du Sénégal, des artistes visuels aux musiciens, en passant par les graffeurs, les slameurs, les écrivains, les danseurs et les comédiens.

La PAVS a été mise en place à la suite d'une série de crises associatives qui ont "profondément affecté le fonctionnement du milieu artistique", rappelle le communiqué.

"Elle se veut un espace fédérateur, un cadre de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs des arts visuels au Sénégal, afin de consolider la professionnalisation et la reconnaissance du secteur", indique le même texte.