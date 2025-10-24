Sénégal: IMPAC 6 - Le comité national d'organisation officiellement installé

Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé jeudi à l'installation officielle du comité national d'organisation du sixième Congrès international des aires marines protégées (IMPAC 6), prévu du 22 au 26 mars 2027 à Dakar.

"La composition du comité national d'organisation nous incite à l'optimisme. Votre expertise et votre professionnalisme sont reconnus, tant sur le plan national qu'international", a lancé Ababacar Guèye à ses membres, installés au cours de la cérémonie officielle de lancement des travaux de l'IMPAC 6.

Selon M. Guèye, la réussite de cet événement international "repose sur une collaboration étroite entre les acteurs, une créativité constante, une mobilisation de toutes les ressources disponibles et surtout une implication des communautés locales, premières gardiennes des ressources marines, dont le savoir-faire et les expériences sont inestimables pour la mise en oeuvre de solutions durables".

Il a salué "le travail remarquable de la task force nationale", qui a conduit à la désignation du Sénégal pour abriter ce congrès et à l'élaboration de la "feuille de route" validée en février dernier par le comité de pilotage international de l'IMPAC 6.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal a été désigné pour abriter le 6e Congrès international des aires marines protégées (IMPAC), lors de la 5e édition tenue en février 2023 à Vancouver, au Canada.

Le Congrès international des aires marines protégées, considéré comme le plus grand rendez-vous mondial des acteurs de la conservation marine, se tiendra au Sénégal pour la première fois en Afrique.

Elle réunira des acteurs nationaux, régionaux et internationaux de la conservation marine mondiale.

Ababacar Guèye estime que cet événement revêt "une importance capitale non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique et pour la communauté internationale engagée depuis deux décennies dans un processus de négociation pour la protection de la biodiversité marine et côtière".

L'organisation du sixième congrès international des aires marines protégées par le Sénégal "constitue une belle opportunité de capitaliser les expériences acquises sur le terrain, mais aussi un espace privilégié pour évoquer la mise en oeuvre de l'agenda océanique mondial et orienter les décisions politiques à différentes échelles", a-t-il indiqué.

Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, les institutions et les experts impliqués dans la préparation d'IMPAC 6.

"Nous avons la responsabilité de transmettre un héritage durable aux générations futures. Ce congrès sera une étape cruciale pour le faire", a lancé M. Guèye.

Il a fait observer que la tenue prochaine de ce sommet mondial à Dakar intervient dans un contexte marqué par "des avancées majeures" de la diplomatie océanique internationale, citant l'adoption, en 2023, du traité sur la haute mer (BBNJ) par les Nations unies.

Les 193 Etats membres de l'Organisation des Nations unies (ONU) ont adopté, le 19 juin 2023, l'accord sur le Traité international de protection de la haute mer. Ce texte, ratifié par plus de 60 pays, devrait entrer en vigueur le 17 janvier 2026.

"Ce traité, que le Sénégal a signé en 2025 à Nice en France, marque une étape décisive de notre pays dans la protection de la biodiversité en haute mer", a souligné le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Selon lui, "l'enjeu pour le Sénégal désormais, c'est de le ratifier pour inscrire notre pays dans la dynamique mondiale de gouvernance des océans".

Ababacar Guèye a rappelé, à cette occasion, "le rôle pionnier" du Sénégal en matière de gestion communautaire des aires marines protégées (AMP).

"Notre pays se distingue par une gouvernance participative de ses quinze aires marines protégées, cinq réserves sous influence maritime et quatre parcs nationaux marins. Avec près de 6 % de sa zone côtière protégée, le Sénégal se situe au-dessus de la moyenne régionale et reste un acteur clé dans la préservation du patrimoine naturel mondial", a-t-il fait valoir.

L'atelier de lancement des travaux de l'IMPAC 6 est axé sur la déclinaison des missions, l'organisation et le fonctionnement du comité national d'organisation du sommet afin de mobiliser les partenaires. La rencontre prend fin ce vendredi.

Des représentants de la présidence de la République du Sénégal et de la Primature, mais aussi des universitaires et des experts prennent part à la rencontre.