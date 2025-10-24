Sénégal: Kaffrine - Le poste de santé de Pathé Thiangaye doté de deux appareils d'échographie

Pathé Thiangaye — Le maire de la commune de Médinatoul Salam 2, El Hadji Modou Seck, a remis, jeudi, deux appareils d'échographie d'une valeur de sept millions de francs CFA au poste de santé de Pathé Thiangaye, un village de cette commune de la région de Kaffrine (centre).

"L'équipe municipale a décidé d'acquérir ces équipements pour améliorer la qualité des soins, surtout pour les femmes qui rencontraient d'énormes difficultés à se faire consulter, la distance entre Pathé Thiangaye et Kaffrine étant de 73 kilomètres. Nous avons donc jugé nécessaire d'acheter ces appareils pour les soulager", a dit M. Seck.

La cérémonie officielle de remise des appareils s'est déroulée en présence du médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, docteur Christophe Koidi Kanfome, et de l'infirmière-chef de poste, Socé Mbathie.

La municipalité a profité de cette opportunité pour baptiser le poste de santé de Pathé Thiangaye du nom de Sokhna Adjaratou Khady Seck, en reconnaissance des services rendus cette dernière à la communauté.

Ce geste a été vivement salué par la famille Seck, à travers le chef de village de Pathé Thiangaye, Abdoulaye Seck, et plusieurs autres intervenants.

Cette journée a également été marquée par des activités de sensibilisation pour la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus, sous l'égide du district sanitaire de Kaffrine, en collaboration avec l'Association régionale des sages-femmes de la région.

Plus de 200 femmes venues de différents villages de la commune ont été dépistées gratuitement à cette occasion.