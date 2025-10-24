Tunisie: Le pays célèbre le 80e anniversaire de l'ONU et réaffirme son engagement multilatéral

La Tunisie célèbre, à l'instar des autres pays du monde, le 24 octobre 2025, la "Journée des Nations Unies", qui coïncide cette année avec le 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies.

Cette commémoration annuelle fournit l'occasion d'évoquer les principes et valeurs fondamentaux sur lesquels l'Organisation a été fondée, ainsi que les nobles objectifs pour lesquels elle a été créée, traduisant les aspirations des peuples à un ordre international plus humain, plus juste et plus solidaire, fondé sur une Charte prônant une paix durable, une justice universelle et un développement équitable.

Il s'agit également d'une occasion de réaffirmer l'attachement constant et de principe de la Tunisie à contribuer à l'édification d'un ordre international plus juste et plus équilibré, fondé sur le respect des principes de coopération et de solidarité entre les peuples, en réponse aux aspirations des générations présentes et futures à un monde de paix, de sécurité et de stabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé une cérémonie organisée au siège de l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis, en présence de la Coordinatrice Résidente des Nations Unies en Tunisie, les Chefs de Missions Diplomatiques et les représentants des structures onusiennes et internationales accréditées en Tunisie, ainsi que des hauts responsables.

Il a souligné que la tenue de cette cérémonie, de même que la participation de la Tunisie au Sommet de l'Avenir et à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, s'inscrit dans le cadre du partenariat historique et privilégié qui unit notre pays au système des Nations Unies. Un partenariat fondé sur la confiance mutuelle et la coopération constructive, au service des objectifs du développement durable et du renforcement de la paix et de la sécurité internationales.

Dans ce contexte, il a rappelé que le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a décidé de placer l'année 2025 sous le thème : "Année du renforcement de l'action multilatérale et de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies." À cet effet, plusieurs manifestations ont été organisées à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, en coordination avec les institutions onusiennes spécialisées, sur des thématiques cohérentes avec le Sommet de l'Avenir 2024 en abordant les questions de sécurité, de développement, de science, de technologie et de culture.

Parmi ces activités on cite, notamment : une journée sur la contribution de la Tunisie à l'action multilatérale (3 mai 2025) ; un atelier sur le rôle de la diaspora dans l'investissement et le développement durable (6 mai 2025) ; un colloque sur les défis de l'action multilatérale du point de vue africain (25 mai 2025) ; une journée d'étude sur le renforcement du rôle de la diplomatie dans la coopération climatique et environnementale (5 juin 2025) ; une conférence internationale sur le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (10 et 11 juillet 2025) ; ainsi qu'une réunion régionale préparatoire sur le développement social dans le monde arabe (23 et 24 juin 2025). En plus, d'autres manifestations sont prévues sur le dialogue des civilisations et la société de l'information.

Le ministre a réaffirmé que la Tunisie, qui a adhéré aux Nations Unies dès son indépendance, s'est distinguée par ses positions de principe, son attachement au droit international et sa vision claire et responsable d'un ordre mondial fondé sur le respect de la souveraineté des États et de la légitimité internationale. Elle continue à faire entendre sa voix libre et responsable sur la scène internationale, en faveur des causes justes, du développement pour tous et de la promotion de la responsabilité partagée, de la solidarité et de la coopération entre les peuples.

À cette occasion, il a réitéré la position de principe constante de la Tunisie en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à établir un État indépendant et souverain sur l'ensemble de ses territoires occupés, avec al Al-Quds Al-Sharif pour capitale.

Il a ajouté que les défis actuels et émergents auxquels le monde est confronté appellent à un système international, capable de répondre aux aspirations des peuples, estimant que la capacité de l'ONU à garantir la paix et la sécurité internationales dépend de notre engagement collectif et sincère à raviver l'esprit de la Charte, afin d'opérer une transformation qualitative du fonctionnement de l'Organisation et de la rendre plus apte à relever les défis présents et futurs.

Il a réaffirmé le soutien de la Tunisie à l'initiative "ONU 80", lancée par le Secrétaire Général, qui vise à réformer et moderniser le fonctionnement de l'Organisation selon une feuille de route claire et concrète, réaffirmant ainsi le respect de la légitimité internationale et du droit international, conformément au principe : "Ne laisser personne de côté."