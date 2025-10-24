Tunisie: De grands projets éoliens prévus avant 2030

Abdelhamid Gannouni, directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), a annoncé que la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie vise à réduire de 30 % la demande et la consommation d'énergie d'ici 2030 et à ce que 35 % du mix électrique soit issu des énergies renouvelables, principalement solaires.

Lors de son intervention ce vendredi 24 octobre 2025 sur les ondes de la Radio Nationale, Abdelhamid Gannouni a précisé que de grands projets dans le domaine de l'énergie éolienne seront opérationnels avant 2030.

Il a ajouté que la stratégie ambitionne également une réduction de 37 % de la consommation énergétique d'ici 2035 et l'atteinte de 50 % d'énergies renouvelables dans le mix électrique.

Le responsable a en outre indiqué que le secteur des transports est le principal consommateur d'énergie, représentant 56 % de la consommation nationale, suivi par le bâtiment (27 %), l'industrie (26 %), les services (9 %) et l'agriculture (6 %).

Il a précisé que 50 % de l'énergie consommée par le secteur des transports est destinée aux véhicules particuliers, tandis que l'autre moitié est répartie entre le transport public et le transport de marchandises, soulignant l'importance d'investir dans les véhicules électriques pour réaliser des économies d'énergie et réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Abdelhamid Gannouni a enfin insisté sur la nécessité de développer de nouvelles sources d'énergie, de valoriser les ressources nationales, de promouvoir les énergies renouvelables et de rationaliser la consommation, afin de réduire la demande énergétique et de surmonter le déficit énergétique, qui avait atteint 60 % à fin 2024.