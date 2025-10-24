Tunisie: À partir d'aujourd'hui - Djerba accueille le premier Festival international des montgolfières

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'île de Djerba accueille ce vendredi 24 octobre 2025 le Festival international des montgolfières, première étape de cette manifestation qui se poursuivra dans les prochains jours à Douz et Tozeur.

Cet événement unique allie tourisme et aviation, constituant un nouveau produit touristique destiné à enrichir et diversifier l'offre du pays tout en prolongeant la saison touristique.

Selon Badis Belhaj Ali, président de la commission tourisme à l'Assemblée des Représentants du Peuple, le festival proposera de nombreuses activités, dont un salon national de l'artisanat, permettant aux artisans de présenter et promouvoir leurs créations, ainsi qu'une exposition retraçant l'histoire de l'aviation en Tunisie.

Le programme inclura également des ateliers de dessin pour enfants, des ateliers éducatifs et culturels, des spectacles de défilés aériens, et un concert en plein air animé par un artiste de rap international, accessible au grand public.

Le festival illustre la volonté des autorités tunisiennes de promouvoir des activités touristiques innovantes, de valoriser le patrimoine culturel et artisanal et de renforcer l'attractivité internationale du pays.

