Cote d'Ivoire: Présidentielle - La CEDEAO mobilise ses observateurs

Le chef de la mission, l'ancien vice-Président du Nigeria, Yemi Osinbajo, appelle à la responsabilité collective et à la paix.

A deux jours du scrutin présidentiel du 25 octobre, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a tenu, le 23 octobre 2025, au Plateau, une rencontre stratégique entre le chef de la mission et l'ensemble des observateurs déployés sur le territoire ivoirien.

Placée sous la direction de Yemi Osinbajo, ancien vice-Président de la République fédérale du Nigeria et chef de la mission, cette rencontre visait à réaffirmer l'engagement de l'organisation régionale en faveur d'un processus électoral transparent, crédible et pacifique.

La mission d'observation électorale de la Cedeao est composée de 187 observateurs : 15 de long terme, 150 de court terme et 22 jeunes observateurs. Leur mandat est de suivre, analyser et évaluer le déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire ivoirien.

Cette mission entre dans le cadre du Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la gouvernance qui consacre l'engagement des États membres à promouvoir la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, Yemi Osinbajo a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour la confiance placée en lui et pour l'accueil réservé à la délégation régionale.

« Nous sommes réunis dans un pays connu pour son hospitalité et son attachement à la fraternité africaine. L'engagement de la région en faveur de la démocratie et de l'État de droit est louable et inspirant », a-t-il déclaré.

L'ancien vice-Président nigérian a insisté sur la nécessité d'un processus électoral inclusif, pacifique et transparent. Il a rappelé que la crédibilité du scrutin dépend de la responsabilité collective de toutes les entités politiques, du gouvernement et des citoyens. Yemi Osinbajo a exhorté les observateurs à faire preuve d'objectivité et d'impartialité dans la collecte et la transmission des informations relatives au déroulement du vote.

« Notre mandat est clair : observer, analyser et rapporter les faits avec précision et impartialité. Nous mènerons nos travaux avec intégrité, transparence et crédibilité », a-t-il souligné.

Il a également salué la diversité et la compétence des membres de la mission qui regroupe des experts issus des missions d'observation électorale de la Cedeao et de l'Union africaine (Ua). « Notre équipe composite reflète notre engagement en faveur de l'inclusivité et de l'excellence dans l'organisation électorale », a-t-il ajouté.

Pour sa part, S.E. Abdel-Fatau Musah, commissaire de la Cedeao aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a salué le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la stabilité régionale. « L'engagement régional pour renforcer la démocratie, la paix et la sécurité demeure au coeur de notre action. La présence de nos observateurs traduit la solidarité et l'amitié entre les peuples de la sous-région », a-t-il soutenu.

Le diplomate a également assuré que la Cedeao continuera de soutenir les institutions nationales dans leurs efforts pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé, contribuant ainsi à la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest.

Au terme de la rencontre, les observateurs ont été invités à se déployer sur le terrain pour suivre les derniers préparatifs avant le vote, mais aussi à garantir une présence active le jour du scrutin et durant la phase post-électorale.

La Cedeao réaffirme ainsi son rôle de garant régional des processus démocratiques, fidèle à sa vision d'une Afrique de l'Ouest unie, stable et gouvernée, dans le respect des principes démocratiques : « Nous portons une responsabilité solennelle, non seulement envers la Côte d'Ivoire, mais également envers tout le continent africain. Notre engagement est d'accompagner les peuples vers une démocratie forte, crédible et durable ».