Cote d'Ivoire: Action sociale - Monsieur Côte d'Ivoire International 2025 s'engage aux côtés de l'Ong Spera pour soutenir les enfants dialysés

L'Ong Spera a accueilli le 17 octobre 2025, au Centre national de prise en charge des insuffisants rénaux (Cnptir), Abdoul Roland Lohoré, élu Monsieur Côte d'Ivoire International 2025, accompagné du Comité d'organisation de Mister Côte d'Ivoire (Comoci).

Organisée dans un esprit de solidarité, cette visite visait à sensibiliser à la situation des enfants dialysés et à leur offrir un moment d'attention et de réconfort.

Durant la rencontre, le lauréat du concours national de beauté a pris le temps d'échanger avec les jeunes patients, de leur apporter son soutien et de découvrir leur quotidien marqué par la maladie. Un geste salué par les responsables de l'Ong, engagés depuis plusieurs années en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants atteints d'insuffisance rénale.

« Il est de notre devoir, en tant que figures publiques, d'utiliser notre visibilité pour des causes qui comptent. Ces enfants sont des battants, et ils méritent toute notre attention et notre affection », a confié Monsieur Côte d'Ivoire International.

La présidente fondatrice de l'Ong, Rachelle Kouamé, s'est dit touchée par la démarche et a souligné l'impact symbolique de la visite. « Cette visite ne passe pas inaperçue. Elle laisse des traces positives dans le coeur de ces enfants, qui ont besoin de modèles, de soutien et de considération. Vous leur avez offert plus qu'un moment de joie. Vous leur avez rappelé qu'ils comptent, qu'ils sont visibles et surtout qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat », a-t-elle indiqué.

Elle a poursuivi : « Votre titre ouvre de nombreuses portes, mais le fait que vous ayez choisi de venir ici, à la rencontre de ceux qui souffrent en silence, démontre votre hauteur d'âme et la profondeur de votre engagement. »

À l'issue de la rencontre, un partenariat a été officiellement signé entre l'Ong Spera et le Comoci. Cet accord désigne Monsieur Côte d'Ivoire International 2025 comme "Ambassadeur de coeur" des enfants dialysés pendant toute la durée de son mandat.

Le partenariat prévoit une série d'actions de sensibilisation, de levées de fonds et d'interventions sur le terrain afin de renforcer la visibilité de cette cause et de mobiliser davantage de soutien en faveur des jeunes patients.

Cette initiative ouvre une nouvelle page dans les activités de l'Ong Spera, qui peut désormais compter sur un allié engagé pour porter plus loin sa mission de compassion, de solidarité et d'impact social.