Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Ouattara aux jeunes - « Votez pour ADO, c'est voter la paix, la prospérité, la stabilité »

24 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le porte-flambeau des Houphouëtistes a achevé sa campagne par une caravane à travers le District autonome d'Abidjan qui a pris fin à la Place de la République, au Plateau.

Le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, a communié, hier, à la Place de la République, au Plateau, avec de nombreux jeunes.

Devant la foule en orange, il a dit vouloir parachever les chantiers de modernisation de la Côte d'Ivoire. Il a soutenu que depuis son arrivée à la magistrature suprême, le pays se porte bien : santé économique, sociale et infrastructures de qualité.

Le tout renforcé par un climat de paix et de stabilité. « Votez pour ADO, c'est voter la paix, la prospérité, la stabilité », a-t-il déclaré. Il a invité les jeunes à porter leur choix sur lui. Cela, en vue de bâtir une grande nation. « Je vous demande d'aller voter massivement. Je compte sur vous », a-t-il indiqué.

Le candidat du Rhdp a, en outre, rendu hommage à son équipe de campagne. Le maire de Bingerville, Youssouf Doumbia, l'a assuré de sa victoire à 85%, un taux exceptionnel, au soir du 25 octobre.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.