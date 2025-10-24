Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Ouattara aux jeunes - « Votez pour ADO, c'est voter la paix, la prospérité, la stabilité »

Le porte-flambeau des Houphouëtistes a achevé sa campagne par une caravane à travers le District autonome d'Abidjan qui a pris fin à la Place de la République, au Plateau.

Le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, a communié, hier, à la Place de la République, au Plateau, avec de nombreux jeunes.

Devant la foule en orange, il a dit vouloir parachever les chantiers de modernisation de la Côte d'Ivoire. Il a soutenu que depuis son arrivée à la magistrature suprême, le pays se porte bien : santé économique, sociale et infrastructures de qualité.

Le tout renforcé par un climat de paix et de stabilité. « Votez pour ADO, c'est voter la paix, la prospérité, la stabilité », a-t-il déclaré. Il a invité les jeunes à porter leur choix sur lui. Cela, en vue de bâtir une grande nation. « Je vous demande d'aller voter massivement. Je compte sur vous », a-t-il indiqué.

Le candidat du Rhdp a, en outre, rendu hommage à son équipe de campagne. Le maire de Bingerville, Youssouf Doumbia, l'a assuré de sa victoire à 85%, un taux exceptionnel, au soir du 25 octobre.