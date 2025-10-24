Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Jean-Louis Billon boucle en grande pompe à Bouaké

24 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Le candidat du Code a clôturé sa campagne en livrant un message de changement et d'espoir pour la jeunesse.

L'ancien stade de Bouaké a tremblé sous les clameurs. Une marée humaine, aux couleurs vert et blanc, a accueilli Jean-Louis Billon pour le meeting de clôture de sa campagne. Tout témoignait d'une mobilisation exemplaire à la hauteur du candidat du Congrès démocratique (Code). Plusieurs artistes de renom étaient de la partie.

Face à cette foule conquise, Jean-Louis Billon s'est voulu rassurant. « Bouaké, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Après avoir fait tout le tour du pays, il était normal que je termine ici. Maintenant, la balle est au centre, le match peut commencer », a-t-il lancé. Il a souligné que « ce match, c'est le vieux lion contre le jeune lion ».

Se présentant comme le symbole du renouveau, il a promis de redonner à la Côte d'Ivoire sa vitalité économique et sociale. « La première industrie du pays est née ici, à Bouaké. Je viens pour relancer l'industrialisation, pour bâtir une économie créatrice d'emplois décents », a-t-il insisté.

Pour Jean-Louis Billon, les Ivoiriens veulent un changement. « Nous avons fait de grands investissements en infrastructures, mais nous avons oublié l'essentiel qui est le sort des populations », a-t-il regretté. Et d'ajouter : « Les soixante-quinze pour cent de nos concitoyens de 35 ans méritent des emplois, une éducation de qualité, des soins accessibles, un coût de la vie supportable ».

Il a exhorté les électeurs à se mobiliser massivement pour le changement par le vote.

