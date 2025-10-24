Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou appelle les électeurs à se rendre massivement aux urnes

La localité de Sorobango, à 20km de Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire, a abrité l'avant-dernier meeting de campagne de Henriette Lagou.

Au-delà de la présentation de son offre politique et de sa volonté d'instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire, elle a invité les populations à se rendre massivement aux urnes pour choisir leur futur Président.

Elle les a exhortées à porter leur choix sur la meilleure candidate : Henriette Lagou, la candidate du Gp-Paix.

Un spécimen du bulletin de vote en main, elle leur a expliqué comment voter : « Nous sommes cinq candidats. Je suis la 3e, si vous comptez de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche ».

La candidate centriste du Gp-Paix a fait remarquer que cette place sur le bulletin est plus que stratégique. « Dieu m'a placée au milieu pour que je puisse séparer ceux qui sont en palabres. Cela, afin que je puisse ramener définitivement la paix », a-t-elle souligné.

Elle est longuement revenue sur la nécessité d'instaurer une paix définitive en Côte d'Ivoire. Après la ville aux mille mosquées, la candidate de la paix a mis le cap sur Abidjan.