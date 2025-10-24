Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo invite les Ivoiriens au changement de pouvoir

La candidate du Mgc a lancé un ultime message lors de sa rencontre avec les populations du Sanwi.

« Je m'adresse à tous les Ivoiriens. Dieu est en train de nous appeler à tourner le dos à la violence et à aller massivement voter, le 25 octobre, pour récupérer le pouvoir qu'il est en train de nous donner », a déclaré, hier, Simone Ehivet Gbagbo, lors de son meeting de clôture à Krindjabo, département d'Aboisso.

Selon celle que les militants appellent affectueusement « Oman la nation », refuser d'aller voter, c'est maintenir l'adversaire au pouvoir. « Moi, je ne veux pas un mandat de plus », a-t-elle précisé.

Simone Gbagbo a fait savoir que le pays est à un moment historique. À l'en croire, les Ivoriens sont prêts à choisir celui qu'ils veulent au pouvoir. « Nos décisions et nos intérêts sont entre nos mains », a-t-elle martelé.

C'est pourquoi elle appelle à un éveil des consciences. Car seule une participation au scrutin peut changer la destinée du pays.

Pour terminer, elle a présenté son programme qui, pour elle, est le meilleur pour une Côte d'Ivoire retrouvée, développée, souveraine et industrialisée.