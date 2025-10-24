Le Forum d'Affaires et Economique Turquie-Afrique s'est tenu du 16 au 17 octobre 2025 à Istanbul.

Le Ministère du Commerce de la République de Turquie, en collaboration avec l'Union africaine et organisé par le Conseil des relations économiques extérieures (DEİK), a réuni plus de 4 000 participants, dont des représentants de 50 pays africains, à Istanbul. Le thème principal de cette cinquième édition était "Renforcer les relations Turquie-Afrique pour des gains mutuels".

Le Forum a comporté plus de 2 000 réunions d'affaires bilatérales, ainsi que neuf panels et quatre présentations de pays avec la participation de ministres et de hauts fonctionnaires pendant deux jours. Le président Erdoğan a déclaré : "Une forte synergie a été créée concernant l'avenir de nos relations commerciales avec l'Afrique."

Lors de la session de clôture du Forum économique et commercial Turquie-Afrique (TABEF), le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré : "En 2005, nous avons déclaré l'Année de l'Afrique dans notre pays, ouvrant un nouveau chapitre dans nos relations avec le continent. Vingt ans se sont écoulés depuis lors.

Au cours de ces deux décennies, main dans la main, épaule contre épaule, et surtout, cœur à cœur, nous avons élevé nos relations à des niveaux inimaginables. Nous sommes extrêmement satisfaits que les relations Turquie-Afrique aient atteint le niveau d'un partenariat stratégique grâce à nos efforts conjoints."

Le président Erdoğan a souligné l'importance des relations entre la Turquie et l'Afrique et a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans les relations économiques entre les deux parties."

"Je souhaite sincèrement que la cinquième édition du Forum économique et commercial Turquie-Afrique donne des résultats fructueux et ouvre la voie à de nouveaux partenariats. Je félicite notre ministère du Commerce et toutes les institutions et organisations impliquées dans l'organisation de cet événement.

Depuis que nous avons tenu ce Forum pour la première fois en 2016, il est devenu une plateforme où des projets concrets sont développés grâce au soutien des participants de toute l'Afrique. À une époque où le commerce mondial est confronté à des incertitudes et à des risques croissants, vous avez partagé des idées précieuses au cours de ces deux jours dans des domaines tels que l'agriculture, l'alimentation, le textile, l'énergie, les mines et la santé.

Nos invités d'Afrique ont eu l'occasion de présenter leurs climats d'investissement et leurs opportunités commerciales à la fois aux autres participants et à la communauté d'affaires turque. En conséquence, une forte synergie s'est formée concernant l'avenir de nos relations commerciales. « Nous attachons une grande importance aux nouvelles amitiés, aux nouveaux partenariats et à la coopération durable nés ici.

Je voudrais souligner que la Turquie, avec son économie en croissance rapide, son environnement d'investissement en expansion et sa position stratégique au carrefour de trois continents, garde ses portes grandes ouvertes à tous les investisseurs et entrepreneurs du monde entier.

Toutes les institutions gouvernementales, ministères et notre Bureau présidentiel de l'investissement sont prêts à fournir tout le soutien nécessaire à ceux qui souhaitent investir dans notre pays en toute confiance. Je voudrais que tous nos amis ici le sachent très bien.

Mashatile : "En tant qu'Afrique du Sud, nous attachons une grande importance à notre coopération avec la Turquie et les remercions pour leur soutien lors de notre présidence du G20."

Le vice-président de la République d'Afrique du Sud, Paul Mashatile, a remercié la Turquie pour son soutien depuis que l'Afrique du Sud a pris la présidence du G20 en décembre, et a déclaré : "Nous traversons une période pleine de défis et d'opportunités. L'Afrique du Sud a pris la présidence du G20 en décembre 2024, devenant ainsi le premier pays africain de l'histoire à le faire - une étape importante non seulement pour notre pays, mais pour tout le continent."

"Au cours de notre présidence du G20, nous nous concentrerons sur les thèmes de la durabilité, de l'égalité et de la solidarité. En tant qu'Afrique du Sud, nous attachons une grande importance à notre coopération avec la Turquie, et nous remercions sincèrement la Turquie pour son soutien continu pendant ce processus."

"Dans le cadre du G20, l'Union africaine a identifié six priorités. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de la coopération, en particulier dans des domaines tels que la technologie, la recherche et l'innovation. Cette année, l'Afrique donnera la priorité à quatre domaines clés : le renforcement de notre capacité de réponse aux catastrophes ; le soutien et l'autonomisation des pays à faible revenu ; l'accélération de la transition énergétique et de la mobilisation ; et l'utilisation des minéraux critiques pour promouvoir une croissance inclusive et un développement durable."

L'Afrique détient 30% des minéraux mondiaux, notamment le platine, l'or et les diamants. En outre, elle abrite les plus grands gisements de cobalt et d'autres minéraux. Ces minéraux sont d'une grande importance pour la compétitivité de l'Afrique. Notre objectif est d'augmenter les avantages que nous tirons des ressources minérales et de faire de l'exploitation minière une activité économique majeure."

Le ministre du Commerce de la République de Turquie, Prof. Dr. Ömer Bolat, a déclaré : "Le volume commercial entre la Turquie et l'Afrique a été multiplié par sept, atteignant 40 milliards de dollars cette année. Notre objectif pour 2028 est de 50 milliards de dollars."

Le ministre Bolat a souligné l'importance croissante de l'Afrique en tant que continent clé dans l'économie mondiale future, avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants et un PIB supérieur à 3 500 milliards de dollars. Il a déclaré : "Dans une période marquée par des défis économiques et politiques mondiaux, des tensions géopolitiques accrues et un protectionnisme croissant, nous développons activement nos relations économiques étrangères sous la direction du président Recep Tayyip Erdoğan."

Le ministre Bolat a également souligné le niveau record de participation cette année, en disant : "Des ministres et des vice-ministres de 26 pays et près de 3 000 hommes d'affaires africains ont accepté notre invitation et sont venus en Turquie. Nous avons tenu des réunions officielles avec eux et avons discuté des opportunités de coopération économique entre la Turquie et l'Afrique."

"Nous avons tenu des réunions officielles à la fois au niveau intergouvernemental et ministériel, abordant des sujets cruciaux tels que la sécurité alimentaire, la santé et les produits pharmaceutiques, l'énergie, les énergies renouvelables, les transports et la logistique, les questions environnementales, l'investissement public et le financement, l'industrie, l'innovation et la fabrication. À cette occasion, nous avons également conclu des accords bilatéraux avec certains pays. Les relations entre la Turquie et les pays africains continueront à se développer à un rythme croissant", a-t-il conclu.

Le président du DEİK, Nail Olpak, a déclaré : "Nous recherchons une coopération plus profonde avec nos amis africains dans tous les domaines - de l'énergie et de l'alimentation aux infrastructures, aux mines et aux services." Il a ajouté que l'objectif est d'augmenter le volume commercial actuel de 37 milliards de dollars entre la Turquie et l'Afrique à 50 milliards de dollars, puis à 75 milliards de dollars.

Le président Olpak a souligné l'importance de l'amélioration des infrastructures de logistique et de transport, ainsi que de l'expansion des opportunités de financement et de banque. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la technologie, des start-ups et de l'innovation.

Le Dr Amany Asfour, président du Conseil africain des affaires, a souligné l'importance vitale d'un partenariat entre l'Afrique et la Turquie pour le bien-être des populations. Il a déclaré : "Notre partenariat doit être basé sur l'investissement, reposer sur le transfert de technologie et soutenir l'industrialisation.

La Turquie a toujours soutenu la transformation du continent africain. Nous avons besoin d'un développement gagnant-gagnant et de nouveaux pôles industriels. Nous espérons que les investissements augmenteront sous la Zone de libre-échange continentale africaine avec l'aide du secteur privé turc, ce qui permettra de transformer les matières premières africaines en produits finis fabriqués sur le continent."

Dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, avec l'aide du secteur privé turc, nous transformons les matières premières africaines en produits finis fabriqués sur le continent. C'est un marché vaste de 1,4 milliard de personnes. Nous recherchons un partenariat solide avec la Turquie qui puisse améliorer notre prospérité et aider à sortir nos populations de la pauvreté, à les éduquer et à leur offrir une vie saine."

Francisca Tatchouop Belobe, commissaire de l'Union africaine pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux, a déclaré : "La Turquie est notre partenaire de confiance dans le parcours de croissance et de transformation de l'Afrique."

Lors de la clôture du Forum, elle a attiré l'attention sur l'Afrique en tant que continent le plus jeune du monde, en pleine mutation : "D'ici 2050, l'Afrique représentera 40% de la population mondiale, avec un âge moyen de 19,5 ans. Dans ce contexte, la Commission de l'Union africaine travaille pour que le continent devienne une région prospère dans le cadre de l'Agenda 2063."

Elle a ajouté : "La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) sera la plus grande zone de libre-échange du monde à l'avenir, offrant un marché de 6 700 milliards de dollars d'ici 2035. Nous sommes reconnaissants à la Turquie pour le TABEF. Ce forum a une fois de plus confirmé de nombreuses attentes que nous avons depuis longtemps."

"La Turquie et l'Afrique sont des partenaires non seulement dans le commerce, mais aussi dans la construction d'un ordre mondial équitable. Le commerce sur le continent a atteint 1 400 milliards de dollars avec une augmentation de 7,3%, et en 2024, il a attiré 97 milliards de dollars d'investissement avec une augmentation record de 75%. La Turquie, contribuant à la chaîne de valeur régionale, partage sa vision tout en nous écoutant et prend ensuite des mesures pour poursuivre notre voyage commun. La Turquie est notre partenaire de confiance dans le parcours de croissance et de transformation de l'Afrique."

9 panels ont exploré les relations économiques et l'avenir du commerce entre la Turquie et l'Afrique

Le premier jour du Forum, des panels ont été organisés sur 5 sujets différents, ainsi que des présentations de pays de l'Égypte, du Nigeria et du Mozambique, en plus du panel "Dialogue sur le leadership et l'entrepreneuriat des femmes Turquie-Afrique" auquel ont participé Emine Erdoğan, Première dame de la République de Turquie, et Mahinur Özdemir Göktaş, Ministre de la Famille et des Services sociaux.

Le ministre de la Santé, Kemal Memişoğlu, a participé au panel "Produits pharmaceutiques et fournitures médicales", et le Ministre de l'Agriculture et des Forêts, İbrahim Yumakli, a participé au panel "Sécurité alimentaire et production alimentaire durable" avec des hommes d'affaires de Turquie et d'Afrique.

Des figures de proue du monde des affaires des deux pays se sont réunies dans les panels "Chaînes de valeur textile compétitives et collaboratives", "Financement des besoins d'infrastructure de l'Afrique : l'expérience de la Turquie en matière de construction-exploitation-transfert comme modèle pour le développement des infrastructures en Afrique" et "Plateforme logistique Turquie-Afrique". Le deuxième jour, des panels sur 3 sujets distincts et la présentation du pays de l'Afrique du Sud ont été organisés.

Le Vice-Président sud-africain Paul Mashatile a présenté la "Présentation du pays de l'Afrique du Sud", tandis que le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a pris la parole au panel "Énergie et mines", le Ministre des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloğlu, a assisté au panel "Coopération en matière d'aviation civile internationale Turquie-Afrique", et le Ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, a participé au panel "Technologie, commerce numérique et industrie manufacturière" avec des hommes d'affaires.

Le Forum économique et commercial Turquie-Afrique a été parrainé par Aksa, Miller Holding, AGL, iGA Istanbul Airport, Albayrak, Kolin Holding, Nurol Makina, Tusaş, Çalik Enerji, Summa, İpek Yolu Fuarcilik, Beauty İstanbul, Anadolu Agency (AA) et TRT."