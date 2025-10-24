Tunisie: L'unité de cathétérisme cérébral de l'Institut Monji Ben Hamida, une référence nationale et internationale

L'unité de cathétérisme cérébral de l'Institut National de Neurologie Monji Ben Hamida à Tunis a réalisé une avancée majeure dans le domaine des interventions neurochirurgicales de haute précision, devenant ainsi une référence nationale rivalisant avec les plus grands centres médicaux internationaux, selon un communiqué du ministère de la Santé, publié vendredi 24 octobre 2025 sur sa page officielle Facebook.

Le communiqué précise que l'unité fonctionne avec deux dispositifs de cathétérisme, ce qui permet : une intervention immédiate pour traiter les AVC ischémiques aigus, le traitement des anévrismes cérébraux grâce à des stents de pointe et à la technique des Coils et l'extraction mécanique des caillots avec une précision optimale.

Ces interventions sont supervisées par un équipe médicale spécialisée, qui met son expertise au service de soins précis et efficaces, contribuant à sauver des vies et réduire les complications liées aux accidents vasculaires cérébraux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère de la Santé souligne que l'Institut National de Neurologie Monji Ben Hamida illustre l'évolution du système de santé publique tunisien, démontrant sa capacité à offrir des services de haute qualité aux citoyens et à renforcer la réputation du pays dans le domaine des soins neurovasculaires.