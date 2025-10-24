Tunisie: Recettes fiscales tunisiennes - Plus de 29 milliards de dinars collectés à fin août 2025

À fin août 2025, les recettes fiscales en Tunisie ont atteint 29 105 millions de dinars (MD), enregistrant une augmentation de 6,4 % par rapport à la même période en 2024 (27 353 MD). Cette progression résulte principalement de la croissance des impôts intérieurs de 6,2 %, due à l'amélioration du rythme de recouvrement, au renforcement des contrôles fiscaux et à la relance de l'activité économique, selon le rapport du projet de budget de l'État pour 2026.

Les recettes douanières ont également progressé de 6,9 %, parallèlement à la hausse des importations aux prix courants de 4,8 % à fin août 2025.

Les impôts directs ont bénéficié d'une hausse de 8 % par rapport à août 2024, avec un taux de réalisation de 65 % par rapport aux prévisions de la loi de finances 2025. Cette amélioration est portée par l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui a progressé de 4,9 %, suite notamment à la révision de la grille d'imposition, visant à alléger la charge fiscale des citoyens, renforcer l'équité fiscale et rationaliser l'imposition des revenus locatifs immobiliers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, l'impôt sur les sociétés pétrolières a enregistré une baisse de 28,8 %, en lien avec la diminution des prix et de la production de pétrole et de gaz.

Parallèlement, les impôts sur les sociétés non pétrolières ont connu une hausse de 31,4 %, grâce à la mise en oeuvre de la révision des taux d'imposition avec un barème progressif, ainsi qu'aux mesures de lutte contre l'économie parallèle et l'évasion fiscale, qui ont renforcé les recettes, selon le ministère des Finances.

Enfin, les recettes indirectes ont augmenté, soutenues par le recouvrement des droits de douane, la TVA et la taxe sur la consommation, reflétant une gestion fiscale plus efficace et une meilleure performance du système de collecte.