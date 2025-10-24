Tunisie: Plus de 4 milliards de dinars pour soutenir les produits de première nécessité en 2026

Le gouvernement tunisien poursuivra en 2026 son soutien aux produits de consommation de base afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Le budget de l'État pour 2026 prévoit une enveloppe de 4 079 millions de dinars (MD), contre 3 801 MD prévus pour 2025, soit une augmentation de 278 MD.

Selon le projet de budget, le prix du blé est estimé à 260 dollars la tonne, contre 263 dollars pour 2025, et le taux de change du dinar par rapport au dollar devrait rester stable.

Le gouvernement prévoit de renforcer l'efficacité du système de soutien, tout en encourageant la production agricole nationale et en assurant la sécurité alimentaire. Les actions incluront le renforcement des contrôles économiques et la lutte contre la contrebande, la spéculation et l'usage illégal des produits subventionnés, ainsi que le commerce parallèle, selon le rapport du ministère des Finances.

Par ailleurs, la modernisation de la gestion des produits subventionnés se poursuivra grâce à des plateformes numériques permettant de suivre les ventes de farine et de contrôler la distribution de l'huile subventionnée en temps réel. Des campagnes de sensibilisation seront également menées pour réduire le gaspillage et promouvoir une consommation responsable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités continueront à soutenir l'offre, constituer des stocks de régulation et tirer parti des baisses de prix sur les marchés internationaux, notamment pour les céréales et huiles végétales. La filière céréalière, en particulier le blé dur, bénéficiera d'une attention prioritaire afin d'améliorer la productivité, sécuriser l'approvisionnement, atteindre l'autosuffisance et renforcer la résilience face au changement climatique. Le gouvernement encouragera également les agriculteurs à investir dans des cultures plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques.

Enfin, des mesures seront mises en oeuvre pour lutter contre la rareté de l'eau, améliorer la gestion des ressources hydriques et investir dans des technologies de conservation de l'eau.

En 2026, les dépenses pour le soutien des produits de première nécessité représenteront 41,7 % du total des dépenses de soutien et 2,2 % du PIB, contre respectivement 37,3 % et 2,2 % pour 2025.