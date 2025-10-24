Tunisie: La Cité des Sciences de Tunis organise une soirée astronomique consacrée à Saturne

La Cité des Sciences de Tunis organise le samedi 1er novembre 2025, une soirée astronomique sous le thème "Saturne, le majestueux", à partir de 18h00 au Grand Amphithéâtre Ibn Khaldoun.

Cet événement, ouvert à tous les passionnés du ciel et de l'univers, offre une occasion unique d'observer la Lune, la planète Saturne et ses satellites grâce aux télescopes mis à disposition sur le site. Il s'agit d'une expérience immersive alliant science, découverte et émerveillement, permettant au public de se familiariser avec les merveilles de notre système solaire.

Le programme de la soirée comprend : une conférence intitulée "Saturne, la belle", mettant en lumière les caractéristiques uniques de la planète, notamment ses célèbres anneaux et ses satellites.

Il est également prévu une conférence sur les comètes, présentant les dernières découvertes scientifiques concernant les nouvelles comètes actuellement observées, illustrant la diversité et la dynamique de notre système solaire.

Cette initiative vise à sensibiliser le public aux sciences astronomiques et à offrir une expérience éducative et ludique qui combine observation directe, conférences scientifiques et échanges avec des spécialistes du domaine.