Togo: L'ANC veut gérer sans tutelle, mais avec un petit coup de main

24 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) a ressorti cette semaine un vieux dossier : l'ingérence supposée du pouvoir central dans la gestion des communes. En ligne de mire, une requête simple : « Laissez les maires - surtout ceux de l'opposition - respirer un peu. »

Lors d'un point presse, Nicolas Kwami Manti, secrétaire général adjoint de l'ANC, a plaidé pour que le gouvernement ne répète pas les « erreurs » de la première mandature. Traduction : on veut bien gérer nos communes, mais sans les ministres dans les pattes. À croire que certains arrêtés préfectoraux arrivent plus vite qu'un communiqué municipal !

Le parti a remis sur la table l'affaire des rues rebaptisées dans la Commune Golfe 4 - celle que dirige (ô surprise !) Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. En 2021, treize rues avaient été renommées, adieu « Boulevard du 13 janvier » et « Avenue du RPT », bonjour « Rue Sylvanus Olympio » ou « Rue Edem Kodjo ». Mais patatras ! Le ministère de l'Administration territoriale a sifflé la fin de la récré : décision jugée nulle et sans effet, et hop, retour à l'envoyeur.

Depuis, la loi sur la décentralisation a été relue, retouchée, repliée, dépliée... Bref, les panneaux sont restés au garage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ingérence oui, mais avec un soupçon de soutien !

L'ANC rappelle que le contrôle de légalité exercé par l'État ne doit pas se transformer en télécommande depuis Lomé II. « Ce que dit la loi, pas ce que pense le gouvernement », insiste M. Manti. Une précision utile, surtout quand la frontière entre contrôle et « recadrage politique » devient floue comme une météo de saison des pluies.

Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Jean-Pierre Fabre a été réélu maire de Golfe 4... grâce aux voix du parti au pouvoir. Une alliance inattendue ? Un coup de pouce républicain ? Ou simplement l'ingérence bienveillante qu'on aime bien ?

Autonomie communale ou pas, une chose est sûre : au Togo, la décentralisation est un sport de contact, et le marquage à la culotte administratif peut parfois freiner les ardeurs municipales. Mais tant que les rues n'ont pas encore été rebaptisées « Boulevard du Malentendu » ou « Rue de l'Ingérence Sélective », tout va bien.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.