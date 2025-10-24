Togo: Le pays et la Malaisie intensifient leur partenariat économique

Le chargé d'Affaires de Malaisie à Lomé, Syed Nauzer Idid, a réaffirmé jeudi l'engagement de son pays à renforcer ses liens économiques avec le Togo, à l'issue d'une rencontre avec les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo).

En 2024, le volume des échanges bilatéraux s'est élevé à 227 millions de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport à 2023. Une dynamique largement portée par les exportations de produits électroniques et pétroliers vers le Togo, et les exportations togolaises de coton, café et cacao.

Les discussions ont permis de dégager de nouveaux axes de coopération, notamment dans la gestion portuaire et la logistique.

En septembre 2024 déjà, une délégation de l'autorité portuaire de Klang - le principal port de Malaisie - avait effectué une visite au Port autonome de Lomé (PAL), afin de partager son expertise.

Par ailleurs, la sécurité alimentaire et le développement agricole figurent également parmi les priorités malaisiennes. En tant que deuxième producteur mondial d'huile de palme, Kuala Lumpur est prêt à accompagner Lomé dans le développement de cette filière à fort potentiel.

Une Journée économique Togo-Malaisie, ainsi que la mise en place de missions économiques croisées sont envisagées en 2026.