Togo: Le riz togolais au coeur des ambitions nationales

24 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo a célébré jeudi la Journée mondiale de l'alimentation. Des efforts vont être menés pour développer la production du riz.

Le Togo a célébré jeudi la Journée mondiale de l'alimentation.

Au-delà du symbole, cette journée a surtout été l'occasion de faire le point sur les efforts accomplis en faveur de la sécurité alimentaire et de réaffirmer l'engagement à éradiquer la faim d'ici à 2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les données communiquées, le taux de couverture des besoins alimentaires est passé de 136 % en 2020 à 153 % en 2024, avec un excédent de 1 370 000 tonnes de produits vivriers. Dans le même temps, la prévalence de la sous-alimentation a chuté de 22,1 % à 12,8 %, et celle de la malnutrition aiguë est descendue à 5,7 %, contre 6,5 % quatre ans plus tôt.

Pour les autorités, ces résultats traduisent une volonté évidente de faire de l'agriculture un pilier du développement économique et social.

"L'objectif est de garantir une sécurité alimentaire basée sur la production nationale, tout en développant des chaînes de valeur autour de la transformation agroalimentaire", a souligné Konlani Dindiogue, représentant du ministre de la Souveraineté alimentaire.

Le gouvernement entend consolider ces acquis avec le Programme pour la Modernisation de l'Agriculture au Togo, récemment lancé. Il vise à transformer durablement les systèmes agroalimentaires, à renforcer leur résilience et à améliorer leur contribution à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'inclusion sociale.

La foire dédiée au riz local organisée hier a permis de présenter cette filière encore structurellement déficitaire, mais stratégique pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Le Togo, malgré les défis liés au climat et à la sécurité dans sa partie septentrionale, maintient le cap sur son ambition de "faim zéro à l'horizon 2030", avec une approche centrée sur la production locale, l'innovation agricole et l'implication des communautés rurales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.