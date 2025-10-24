Tunisie: Ariana - Saisie de plus de 5 000 comprimés d'ecstasy

Le juge d'instruction du Tribunal de première instance d'Ariana a émis deux mandats de dépôt en prison à l'encontre de deux jeunes hommes impliqués dans un réseau de trafic de drogue, après la saisie de plus de 5 000 comprimés d'« Ecstasy » en leur possession.

Selon les informations disponibles, les agents de la Sous-direction de la lutte contre les stupéfiants, relevant de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani, ont reçu des informations faisant état de la suspicion de l'implication d'un jeune homme résidant à Ariana dans le trafic de drogue et de comprimés narcotiques. Ses mouvements ont alors été placés sous surveillance.

Suite à des investigations intensives, les déplacements des suspects ont pu être localisés. Il est apparu qu'un deuxième jeune homme l'accompagnait et qu'ils résidaient dans une maison au centre d'Ariana. Après l'obtention des autorisations judiciaires nécessaires, une descente a été menée. Une fouille minutieuse du domicile a permis la saisie de plus de cinq mille comprimés de type « Ecstasy ». Les deux suspects ont été placés en détention et d'autres individus ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées.