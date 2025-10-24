Tunisie: Lancement de la 'Zitouna Platform' à Londres pour attirer les investisseurs

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de ses efforts pour valoriser la diplomatie économique comme levier stratégique de soutien à l'économie nationale et de diversification des partenariats internationaux, l'Ambassade de Tunisie à Londres a organisé hier jeudi 23 octobre 2025 sa première rencontre économique au cours de laquelle a été officiellement lancée la nouvelle plateforme digitale "Zitouna Platform".

Cette initiative vise à créer un espace interactif dédié à la promotion des opportunités d'investissement en Tunisie, en mettant en avant ses atouts économiques, ainsi que les incitations légales et réglementaires destinées à améliorer le climat des affaires et à attirer les investisseurs étrangers.

L'événement a réuni des responsables tunisiens, des experts du secteur économique et des représentants de missions diplomatiques accréditées au Royaume-Uni et en Irlande. Les discussions ont été animées par des spécialistes tunisiens en économie et investissement, parmi lesquels Samia Rezgui, Wahid Ben Tanfous et Aws Labban, ainsi que Ziad Brahem, représentant du Bureau de promotion de l'investissement étranger à Londres.

Les interventions ont notamment mis en lumière les secteurs porteurs, tels que les énergies renouvelables, les services numériques, les industries technologiques et l'économie verte. L'importance de développer des mécanismes de promotion ciblés pour l'investisseur britannique, notamment dans le contexte post-Brexit, a été particulièrement soulignée.

Selon l'Ambassade de Tunisie à Londres, la "Zitouna Platform" constitue un outil stratégique pour renforcer l'attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs internationaux, favoriser de nouvelles opportunités de coopération et soutenir la dynamique économique nationale.

