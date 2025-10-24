Tunisie: Budget 2026 - Plus de 51 000 postes prévus, dont la régularisation des ouvriers et enseignants suppléants

Selon le projet de budget de l'État pour 2026, le nombre de nouveaux recrutements proposés est estimé à environ 51 878 postes, incluant également la régularisation de situations précaires pour les ouvriers des chantiers, les enseignants et professeurs suppléants, ainsi que d'autres catégories de personnel.

Le projet prévoit notamment : la régularisation de 12 942 ouvriers des chantiers dans le cadre d'une nouvelle vague, 1 350 postes destinés aux titulaires d'un doctorat (promotion 2026), le règlement de la situation des suppléants enseignants du primaire et du secondaire, 1 066 postes pour les professeurs d'éducation physique et 2 601 postes pour les titulaires d'une licence appliquée (promotion 2024).

En termes de répartition par ministère, la plus grande part des recrutements sera attribuée au ministère de la Santé avec environ 4 000 postes, suivi du ministère de la Défense (3 728 postes), du ministère de l'Intérieur (2 695 postes), du ministère des Finances (1 754 postes), du ministère de la Justice (1 196 postes) et du ministère de l'Agriculture (1 196 postes). Les autres ministères se verront attribuer un nombre moindre de postes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce plan de recrutement vise à renforcer les effectifs publics dans des secteurs prioritaires, tout en offrant une stabilité professionnelle aux travailleurs précaires et aux jeunes diplômés.