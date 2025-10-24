Tunisie: Le pays à l'honneur dans GEO - Un héritage antique à redécouvrir

Le numéro de novembre 2025 du magazine GEO consacre sa couverture à la Tunisie, intitulée "Tunisie, un surprenant héritage antique à découvrir". Ce reportage met en avant la richesse du patrimoine archéologique tunisien, notamment les sites de Dougga et des thermes d'Antonin à Carthage.

Dougga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des sites les mieux conservés de l'Afrique romaine. Il abrite des vestiges impressionnants, tels que le temple de Saturne, le théâtre romain et l'arc de triomphe. Les thermes d'Antonin, datant du IIe siècle, sont parmi les plus grands de l'Empire romain et témoignent de la grandeur de la ville antique de Carthage.

Le reportage souligne également l'importance de la conservation de ces sites, mettant en lumière les efforts déployés pour préserver ce patrimoine unique. Il rappelle que la Tunisie possède un héritage antique exceptionnel, souvent méconnu, et invite les lecteurs à le découvrir ou à le redécouvrir.

Cette couverture de GEO contribue à valoriser la Tunisie en tant que destination culturelle majeure, riche d'une histoire millénaire et d'un patrimoine exceptionnel.

Il est à noter que GEO est un magazine international de référence, reconnu pour ses reportages photographiques de qualité et ses articles approfondis sur la nature, les sciences, les voyages et le patrimoine culturel. Depuis sa création en 1979, il se distingue par une approche visuelle et journalistique qui mêle découverte, curiosité et pédagogie. La publication met souvent en avant des destinations, sites historiques ou initiatives environnementales, avec un regard à la fois informatif et inspirant.