Tunisie: Le pays à l'honneur dans GEO - Un héritage antique à redécouvrir

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le numéro de novembre 2025 du magazine GEO consacre sa couverture à la Tunisie, intitulée "Tunisie, un surprenant héritage antique à découvrir". Ce reportage met en avant la richesse du patrimoine archéologique tunisien, notamment les sites de Dougga et des thermes d'Antonin à Carthage.

Dougga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des sites les mieux conservés de l'Afrique romaine. Il abrite des vestiges impressionnants, tels que le temple de Saturne, le théâtre romain et l'arc de triomphe. Les thermes d'Antonin, datant du IIe siècle, sont parmi les plus grands de l'Empire romain et témoignent de la grandeur de la ville antique de Carthage.

Le reportage souligne également l'importance de la conservation de ces sites, mettant en lumière les efforts déployés pour préserver ce patrimoine unique. Il rappelle que la Tunisie possède un héritage antique exceptionnel, souvent méconnu, et invite les lecteurs à le découvrir ou à le redécouvrir.

Cette couverture de GEO contribue à valoriser la Tunisie en tant que destination culturelle majeure, riche d'une histoire millénaire et d'un patrimoine exceptionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est à noter que GEO est un magazine international de référence, reconnu pour ses reportages photographiques de qualité et ses articles approfondis sur la nature, les sciences, les voyages et le patrimoine culturel. Depuis sa création en 1979, il se distingue par une approche visuelle et journalistique qui mêle découverte, curiosité et pédagogie. La publication met souvent en avant des destinations, sites historiques ou initiatives environnementales, avec un regard à la fois informatif et inspirant.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.