Afrique: Coupe du Monde 2026 - Ce que les supporters tunisiens doivent savoir pour se rendre au Canada

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les supporters tunisiens désireux d'assister aux matchs doivent se préparer en conséquence.

En effet, les citoyens tunisiens doivent obtenir un visa de visiteur pour entrer au Canada. Ce visa est nécessaire pour les séjours temporaires, y compris pour assister à des événements tels que la Coupe du Monde.

Il est fortement recommandé de soumettre votre demande de visa 3 à 4 mois avant la date prévue de votre voyage. Les délais de traitement peuvent varier, et une demande anticipée permet d'éviter les éventuels retards.

Le coût standard pour une demande de visa de visiteur est de 100 dollars canadiens. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour la collecte des données biométriques.

Par ailleurs, les documents généralement demandés pour une demande de visa de visiteur comprennent :

Passeport valide (au moins 6 mois après la date prévue de départ du Canada)

Formulaire de demande de visa dûment rempli

Preuve de fonds suffisants pour couvrir les frais de séjour

Lettre d'invitation (si applicable)

Billets de voyage aller-retour

Preuve de liens avec la Tunisie (emploi, études, famille)

Il est aussi conseillé de consulter le site officiel de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour des informations détaillées et à jour.

Il est à noter que les demandes de visa peuvent être soumises en ligne ou en personne au Centre de réception des demandes de visa (CRDV) le plus proche. Il est recommandé de vérifier les procédures spécifiques auprès du CRDV local.

Finalement et non moins important, il est à rappeler qu'au Canada, les matchs de la Coupe du Monde 2026 se dérouleront dans les villes suivantes : Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, Edmonton, Ottawa et Québec.

Pour ce faire, les supporters tunisiens devront planifier leur voyage en fonction des villes où se dérouleront les matchs de leur choix.