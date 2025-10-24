Tunisie: Le dinar tunisien atteint ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années

Le dinar tunisien a poursuivi sa tendance haussière à fin septembre 2025, enregistrant une appréciation de 2,8 % par rapport au dollar américain et de 0,5 % face à l'euro, selon les dernières données publiées par le ministère des Finances.

Le taux de change moyen du dinar s'est établi à 3,019 dinars pour un dollar et à 3,358 dinars pour un euro, précise la même source. Sur le plan international, le dollar américain a reculé de 2,8 % par rapport à l'euro, avec un taux de change moyen de 0,894 euro à fin septembre 2025, contre 0,920 euro un an plus tôt, d'après le rapport du ministère relatif au projet de loi de finances 2026.

Cette évolution marque un redressement notable du dinar, qui a atteint en 2025 ses plus hauts niveaux face au dollar après plusieurs années de volatilité liée à la variation des réserves en devises, à la charge de la dette extérieure et aux recettes du secteur extérieur.

Malgré un contexte économique encore fragile, la Banque centrale de Tunisie est parvenue à maintenir la stabilité du taux de change, contribuant à limiter la dépréciation du dinar par rapport à d'autres monnaies africaines. Selon le site spécialisé ABC Financial, cette stabilité place le dinar tunisien au premier rang des devises africaines en valeur nominale face au dollar, une performance d'autant plus remarquable que la Tunisie ne bénéficie ni de ressources pétrolières ni de grandes exportations à haute valeur ajoutée.

La solidité du dinar s'explique, selon les analystes, par une politique monétaire prudente et une gouvernance financière rigoureuse, qui ont permis de préserver la confiance dans la monnaie nationale.