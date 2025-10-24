Tunisie: L'agence de notation PBR Rating octroie à la SPIG la note de BBB+ (TUN) avec perspective stable

L'agence de notation PBR Rating a procédé à une évaluation de la Société de Promotion Immobilière GLOULOU (SPIG), à la demande du secteur bancaire, dans le but de fournir une notation financière à la société, permettant ainsi son alignement avec les normes réglementaires en vigueur. Cette analyse a permis d'évaluer la solvabilité ainsi que la qualité globale de la gestion financière de la SPIG (Groupe GLOULOU).

A l'issue de l'évaluation, l'agence de notation PBR Rating a octroyé à la SPIG la note, en monnaie locale*, de BBB+ (TUN) avec perspective stable ; sur une échelle de notation allant de D à AAA. Une notation stable et de même rang, entre le long terme (BBB+ (TUN)) et le court terme (A2 (TUN)). Cette note reflète le positionnement stratégique de la SPIG sur le marché de l'immobilier tunisien, avec un Business Model basé sur la recherche de l'indépendance et l'autonomie financière.

Les revenus de la SPIG sont largement dominés par les ventes de résidences, suivies par la vente de terrains et la vente de bâtiments à usage commercial, qui génère une part marginale sur le dernier exercice clos.

L'agence de notation PBR Rating a observé une tendance haussière et une croissance à deux chiffres des revenus de l'entreprise sur la période 2018-2023. Un ralentissement a été noté en 2024 qui devrait se poursuivre en 2025, avant une reprise attendue sur l'exercice suivant, au regard du planning de projets de la société.

Bien que la SPIG opère dans un secteur confronté à des défis structurels, exacerbés par des facteurs socioéconomiques défavorables, la mission de notation souligne l'importance de sa notoriété sur le marché immobilier tunisien, mais aussi de nombreux avantages concurrentiels qu'elle présente, notamment grâce à la détention de terrains stratégiques anciennement acquis, à son mode de management des projets et à ses efforts de diversification et de différenciation.

Pour la période à venir, la SPIG capitalise sur la diversification de son offre de produits, un challenge stratégique visant à atténuer les risques sectoriels tout en stimulant la croissance à travers l'expansion de sa base clientèle.

Concernant la structure bilancielle de la société, PBR Rating juge que les fonds propres, bien que sur une dynamique favorable, devront être renforcés sur les prochains exercices pour faire face aux défis commerciaux et techniques. La mission note également une importante dépendance à l'endettement (structurelle pour le secteur) et un ratio de solvabilité à consolider.

La rentabilité d'un promoteur immobilier dépend de plusieurs facteurs clés ; maîtrise des coûts de construction, adéquation de l'offre au marché et structuration financière optimisée. Une bonne gestion de ces leviers assure la viabilité économique des projets. Pour la SPIG, l'analyse montre une tendance haussière des principaux indicateurs de rentabilité entre 2018 et 2023 (hors année 2020 affectée par la crise du COVID-19), marquée par une hausse du Résultat Net de +17% entre 2022 et 2023, principalement grâce à une gestion maîtrisée des charges financières.

Pour 2024 et 2025, une baisse des agrégats de rentabilité est attendue, avec une reprise prévue pour 2026, avec plusieurs projets prometteurs.

La SPIG demeure un acteur majeur du secteur de la construction en Tunisie. La société se distingue par son efficacité opérationnelle, son engagement envers la qualité de service et son anticipation des opportunités futures. Par ailleurs, le renforcement de la structure bilancielle, l'optimisation du BFR et la consolidation des fonds propres, apparaissent comme des leviers nécessaires à l'amélioration de la situation financière de la société, sur le moyen terme.

*La notation en monnaie locale n'est pas plafonnée par la note souveraine (en monnaie étrangère).