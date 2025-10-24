Tunisie: Le 31 octobre, la ville italienne de Palerme accueillera les Journées économiques et culturelles tunisiennes

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le consulat de la République tunisienne à Palerme organise les Journées économiques et culturelles tunisiennes dans la ville italienne de Palerme, du 31 octobre au 2 novembre prochains.

Ces journées sont organisées en partenariat avec le Gouvernement régional sicilien, la municipalité de Palerme et la Chambre de commerce de Palerme-Enna.

Participent à cet événement des représentants de structures nationales du secteur économique, des hommes d'affaires, ainsi que des propriétaires d'entreprises et de sociétés italiennes du secteur de l'industrie alimentaire.

Cette manifestation vise à renforcer les relations économiques et culturelles entre la Tunisie et l'Italie à travers l'organisation d'activités et de discussions entre les différents acteurs économiques et culturels des deux pays.

Le 1er novembre prochain, un colloque culturel sera organisé autour de la richesse du patrimoine culturel et des relations historiques entre la Tunisie et la Sicile.

Le programme prévoit l'aménagement de stands tunisiens reflétant la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel. Ils présenteront des produits traditionnels et artisanaux, des spécialités culinaires tunisiennes, des spectacles assurés par des troupes et des artistes tunisiens, ainsi que des défilés de mode traditionnelle tunisienne.

Le consulat invite tous les membres de la communauté tunisienne résidant dans la circonscription consulaire à assister aux activités de cette manifestation culturelle.

