Tunisie: Lancement de la plateforme nationale de surveillance de la sécurité alimentaire « Foodsecurity »

La Tunisie a lancé la plateforme nationale de surveillance de la sécurité alimentaire foodsecurity.tn, un espace numérique conçu pour rassembler les données et les indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire et pour renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes.

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, Hamadi El Habib, a déclaré que la sécurité alimentaire représente une priorité nationale et un pilier stratégique pour le développement durable et la souveraineté nationale. Il a souligné que les récentes crises mondiales ont mis en évidence la nécessité d'établir un système national complet de surveillance de la sécurité alimentaire, basé sur des données précises et actualisées, afin de guider efficacement les politiques publiques.

Ouvrant hier jeudi l'atelier national sur la sécurité alimentaire qui s'est tenu dans la capitale, Hamadi El Habib a insisté sur le fait que l'atteinte de la souveraineté alimentaire exige une approche globale, comprenant le développement de la production locale, la rationalisation de l'exploitation des ressources hydriques, l'amélioration de la gouvernance des stocks stratégiques, et l'encouragement de la recherche et de l'investissement dans les cultures modernes et la technologie.

Le Secrétaire d'État a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Agriculture à continuer de soutenir les stratégies nationales de sécurité alimentaire à l'horizon 2030 et 2035, dans une vision visant à bâtir un système alimentaire durable et inclusif, garantissant à la Tunisie une alimentation sûre et un avenir stable.

Il est à noter que l'atelier a été organisé avec la participation de représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de la coordinatrice de la coopération technique de la Principauté de Monaco en Tunisie, du Pôle de développement de Bizerte, de l'Observatoire national de l'agriculture, et de plusieurs structures nationales.