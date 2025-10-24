Congo-Kinshasa: Le pays organise une Semaine nationale du climat en prélude à la COP 30

Dans le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 30), prévue à Belém, au Brésil, le gouvernement congolais, sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa, met en place une série d'initiatives pour affiner sa participation.

Lors d'un point de presse conjoint tenu le jeudi 23 octobre avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrice Muyaya, la ministre de l'Environnement, Marie Nyange, a annoncé l'organisation de la Semaine nationale du climat, qui débutera dès lundi 28 octobre. Cette rencontre rassemblera les acteurs étatiques et non étatiques afin de définir les stratégies qui permettront à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix à la COP 30.

« Certes, le temps est court, mais nous allons aborder tous les sujets. Un agenda a été établi et aucune question ne sera éludée. Les discussions se dérouleront de manière méthodique et organisée, en abordant tous les points sensibles », a assuré Marie Nyange.

La ministre a également souligné l'inclusivité de l'événement :

« Les acteurs du secteur privé et la société civile sont déjà impliqués dans ce programme. Vous verrez par vous-mêmes à quel point leur participation est réelle. Nous avons même convié des représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Nous serons tous réunis ».

Elle a insisté sur la nécessité d'un leadership étatique dans la gestion des enjeux environnementaux :

« Nous savons qu'on ne peut pas traiter les questions forestières seuls. Il est essentiel, et je le souligne, que l'État assume le leadership sur les questions fondamentales. La société civile vient en appui, et je suis convaincue qu'elle doit être impliquée. Elle l'est déjà. »

La COP 30 se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil.