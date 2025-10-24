En marge de la célébration ce 24 octobre de la journée des Nations Unies, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, a rappelé que les Nations Unies incarnent une promesse, celle de bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus durable.

« Et depuis un demi-siècle de présence onusienne en RDC, cette promesse se traduit, chaque jour, par des actions concrètes au service du peuple congolais dans l'est du pays, où les conflits armés ont contraint plus de sept millions de personnes à se déplacer, les Nations Unies accompagnent, aux côtés du Gouvernement, les efforts en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des civils », écrit M. Lemarquis ce vendredi.

Il a précisé que face aux violations des droits humains, les Nations unies en RDC, accompagnent les institutions pour renforcer la justice, la redevabilité et la dignité humaine.

Pour Bruno Lemarquis, dans un contexte où près de 85 % de la population vit avec moins de 3 dollars par jour, les Nations unies oeuvrent pour une économie plus inclusive, une gouvernance plus efficace et un accès équitable aux services sociaux.

« Alors que 28 millions de Congolais sont confrontés à l'insécurité alimentaire, nous renforçons la résilience des communautés, soutenons l'agriculture durable et développons les filets sociaux qui protègent les plus vulnérables. Dans un environnement marqué par les crises climatiques, sanitaires et sécuritaires, nous mobilisons l'assistance humanitaire afin de répondre aux besoins vitaux de plus de onze millions de personnes », note le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en RDC.

Projets de développement

Bruno Lemarquis indique que le Programme de développement local des 145 territoires (PDL145T), le Fonds national de réparation des victimes (FONAREV), ainsi que d'autres mécanismes de financement nationaux, illustrent de manière concrète la collaboration entre l'ONU et la RDC.

« Par ailleurs, la mise à disposition de personnel national de l'ONU pour appuyer la mise en oeuvre de nos programmes et projets témoigne également de cet engagement. », ajoute, Lemarquis, précisant qu'avec le nouveau Cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029, les Nations Unies réaffirment leur engagement à travailler main dans la main avec le Gouvernement, la société civile, les jeunes et les femmes pour construire un avenir plus prospère et plus durable pour toutes et tous.