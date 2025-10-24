Congo-Kinshasa: La FAO salue les efforts des femmes bénéficiaires du projet de résilience à Nganza

Une délégation de la FAO, conduite par Maxwell Sibhensana, s'est entretenue le 23 octobre 2025 dans la commune de Nganza à Kananga pour évaluer les projets agricoles portés par les femmes locales.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint FAO-PAM, financé par le Fonds des Nations Unies, visant à renforcer la résilience des communautés affectées par le conflit Kamuina Nsapu.

Sur le terrain, la délégation a visité des champs de maïs et de manioc où les femmes bénéficient déjà des appuis en semences, formations techniques, et équipements tels qu'un moulin pour la transformation des récoltes.

Des témoignages comme celui de Rose Mputu, veuve bénéficiaire, démontrent l'impact positif du projet sur la vie des ménages, notamment la sécurité alimentaire, la scolarisation des enfants et la rénovation des logements.

« Moi qui vous parle, je suis veuve. Grâce à la FAO, j'ai pu payer la scolarité de mes enfants, les nourrir, vendre quelques articles et même rénover la maison de mon défunt mari. Mes deux enfants ont obtenu leurs diplômes », affirme-t-elle.

L'objectif annoncé est d'améliorer la production agricole locale, tout en contribuant à la lutte contre la faim dans la province du Kasaï Central.

La FAO s'est engagée à renforcer son soutien aux femmes, perçues comme un pilier essentiel de la résilience communautaire à Kananga, dans une perspective de sécurité alimentaire durable et de développement inclusif.