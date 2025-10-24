Congo-Kinshasa: Des personnes vivant avec un handicap lié aux AVC sensibilisées aux dangers des polluants plastiques

24 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une dizaine de personnes vivant avec un handicap consécutif à des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont été sensibilisées, ce jeudi 23 octobre à Goma, au Nord-Kivu, aux effets néfastes des polluants plastiques sur leur santé. Cette activité a été organisée par l'ONG Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable (AICED).

Selon Faustin Nyebone, coordonnateur de l'ONG, l'objectif est d'aider les membres de l'association Solidarité des paraplégiques à améliorer l'assainissement de leur cadre de vie.

« Il est vrai que les AVC ont plusieurs causes : le mode de vie, l'hérédité, le stress... Mais l'environnement joue aussi un rôle. Les plastiques que nous utilisons au quotidien contribuent à la prévalence de la paraplégie. Les additifs toxiques et les microparticules contenus dans les plastiques sont des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent pénétrer les vaisseaux sanguins, les obstruer, et empêcher le sang d'atteindre le cerveau, ce qui peut provoquer un AVC et entraîner une paralysie », a expliqué Faustin Nyebone.

Il a également mis en garde contre certaines pratiques courantes :

« Pour aller au marché, on a abandonné les paniers au profit des sachets plastiques. Et souvent, ces sachets sont réutilisés pour couvrir les aliments pendant la cuisson, ou brûlés pour allumer le feu. Ces gestes nous exposent à une intoxication supplémentaire. C'est pourquoi nous voulons encourager ces personnes à réduire leur dépendance aux plastiques ».

