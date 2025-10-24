Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour des solutions naturelles contre les inondations et les érosions

24 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'initiative de l'ONG Climate change africa opportunities (CCAO) et de son partenaire OCA Global, des experts en environnement se sont réunis le mercredi 22 octobre pour proposer des solutions fondées sur la nature (SFN) afin de prévenir les inondations et les phénomènes d'érosion en République démocratique du Congo.

Invité de Radio Okapi, le coordonnateur de CCAO, Trésor Badisungu, a appelé la population à adopter des comportements responsables, notamment en luttant contre l'insalubrité. Il a également encouragé la mise en oeuvre d'une politique de reboisement pour favoriser la rétention des sols et limiter l'apparition de têtes d'érosion.

« Le reboisement permet de stabiliser les sols et de prévenir les glissements. Il est aussi important de recourir à des techniques comme la construction de sacs végétalisés et la restauration urbaine par la végétation, comme cela se fait déjà à Kinshasa », a-t-il expliqué.

Trésor Badisungu a insisté sur l'urgence d'intégrer ces approches dans les politiques publiques et les pratiques communautaires, afin de renforcer la résilience des milieux urbains et ruraux face aux effets du changement climatique.

