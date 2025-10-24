Ile Maurice: Hausse des prix du cabri et du mouton à l'approche des fêtes

À l'approche des fêtes de fin d'année, les consommateurs pourraient être confrontés à une disponibilité réduite et à des prix en hausse pour certaines viandes. Le cabri et le mouton risquent de devenir difficiles à trouver sur les étals.

La fièvre aphteuse, détectée en Afrique du Sud depuis mai, a conduit à un renforcement des contrôles sur les importations d'animaux vivants. Désormais, chaque bovin, chèvre ou mouton doit passer deux tests sanguins avant d'être autorisé à entrer sur le territoire, contre un seul test précédemment. Cette mesure augmente les coûts et allonge les délais pour les importateurs, ce qui se traduit par une régularité moindre des approvisionnements.

Certains professionnels estiment que le demi-kilo de cabri pourrait atteindre plus de Rs 400, un tarif rare pour cette période de l'année. La hausse des prix affectera directement les familles préparant les repas de fête, qui devront composer avec des étals moins garnis et des produits plus chers.

Les autorités précisent que ces contrôles sont temporaires et visent à protéger les élevages locaux tout en garantissant la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la vigilance reste de mise pour les consommateurs comme pour les importateurs, alors que la période des fêtes approche.