Ile Maurice: Ladysmith Black Mambazo - Une première pour la scène locale

24 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

C'est la première fois qu'un groupe ayant remporté cinq Grammy Awards, se produit à Maurice. Ladysmith Black Mambazo, légendaire groupe sud-africain reconnu mondialement dans le domaine de l'a cappella, sera en effet en concert le samedi 8 novembre au Swami Vivekananda International Conference Centre, à Pailles.

L'événement ne se limitera pas au spectacle. Des masterclasses auront lieu au Caudan Arts Centre le 5 novembre à 14 h 45 et 15 h 45, ouvertes à tous, avec des sessions gratuites pour les enfants, les jeunes et les adultes. Ces ateliers visent à encourager la pratique artistique et à transmettre le savoir-faire, dans une optique de développement culturel durable. Pour y participer, il suffit d'envoyer un courriel à [email protected] avant le 31 octobre, les places étant limitées.

Au-delà de la dimension artistique, la conférence de presse a également permis de mettre en avant le rôle social et éducatif de la culture. Rama Poonoosamy a insisté sur l'importance de développer chez chaque enfant un intérêt pour la musique, la danse ou le sport, pour leur épanouissement personnel et leur santé mentale. Il a souligné que l'engagement d'Immedia depuis sa création en 1987 repose sur cette philosophie : promouvoir l'art sous toutes ses formes et encourager la jeunesse à s'y investir.

Katrin Caine, responsable d'Island Voices et du Children's Rainbow Choir, Rama Poonoosamy, directeur d'Immedia, Jennifer Johnson, responsable marketing et relations d'entreprise chez ABSA Bank, et Estele Cathan, chanteuse du groupe Select Singers au Conservatoire national de musique.

