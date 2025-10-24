Ile Maurice: Deux jours de saveurs et de traditions à Port-Louis

Le quartier chinois de Port-Louis s'apprête à vibrer ce weekend au rythme de la culture et de la gastronomie chinoises avec la 18e édition du Chinatown Food & Cultural Festival (CFCF). Organisé par la Chambre de commerce chinoise (CCOC), sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, de l'ambassade de Chine, du Centre culturel chinois et de la municipalité de Port-Louis, l'événement aura lieu les 25 et 26 octobre et s'annonce comme un rendezvous incontournable pour tous les Mauriciens et visiteurs.

Depuis sa création en 1908, la CCOC, également connue sous le nom de Va Siong Kwong Sow, oeuvre pour la promotion de la culture chinoise et la protection des intérêts de la communauté chinoise à Maurice. Elle soutient les commerçants, les nouveaux arrivants et les membres de la communauté en difficulté, tout en organisant des événements sociaux et culturels, comme la distribution annuelle de cadeaux pour le Nouvel an chinois. Depuis 2005, le CFCF est devenu un moment phare qui rassemble les Mauriciens autour de la gastronomie, des arts et des spectacles dans un esprit de partage et de convivialité.

Le groupe ABC, est le sponsor principal de l'événement pour la 12e année consécutive. «Le Chinatown Food & Cultural Festival incarne parfaitement les valeurs portées par sir Jean, notamment le respect des traditions et le partage culturel. C'est un honneur pour nous de faire perdurer cet héritage en collaboration avec la Chambre de commerce chinoise pour faire de cette 18e édition un immense succès. Nous invitons tous les Mauriciens à venir participer à cette véritable célébration nationale», a déclaré le Pr Donald Ah-Chuen, directeur du groupe ABC.

Le Pr Donald Ah-Chuen, directeur du groupe ABC, lors de son intervention.

Le public pourra découvrir les produits et services des entreprises participantes au sein du pavillon ABC, installé sur la route Royale : ABC Foods, Chery Mauritius, Leaptop Mauritius, ABC Banking Corporation, QuillX, TyreXpert, Premium Brands, SpeedFreight, Safelane Insurance Brokers et S.W. Bio Processors. Cette année, le festival introduit la Lion Dance Academy, en partenariat avec Mauritius Telecom, permettant aux visiteurs, petits et grands, de s'initier gratuitement à l'art de la danse du lion, symbole emblématique du patrimoine chinois.

Scanner un QR code

Pour faciliter la visite, un QR code officiel donne accès au programme complet, à une carte interactive, à la liste des sponsors et aux profils des artistes invités. De plus, un magazine souvenir sera offert à chaque visiteur. Le festival promet un programme riche et varié : dégustations de spécialités chinoises, spectacles artistiques, danses traditionnelles du lion et du dragon, démonstrations d'arts martiaux, défilé de mode et bien d'autres animations dans une ambiance festive et familiale.

Les horaires du festival sont comme suit : le samedi 25 octobre de 15 h 30 à 22 h 30 et le dimanche 26 octobre de 14 heures à 22 heures. La cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi 25 octobre à 15 h 30.

Laval Wong, chairman du festival et assistant secrétaire de la CCOC, invite la presse et le public à venir en nombre pour célébrer la culture, la gastronomie et la convivialité chinoises, et partager un moment festif et inoubliable au cœur de Port-Louis.

Le code QR officiel facilite la visite : programme, carte interactive, sponsors et artistes, tout à portée de main.