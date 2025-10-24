TUNIS — Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine, a affirmé, vendredi, que le patrimoine culturel, civilisationnel et naturel dont dispose la Tunisie en a fait une destination prisée pour les touristes chinois, notamment ces dernières années, après l'inscription de neuf sites tunisiens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans un entretien à l'Agence TAP, au sein de son studio de télévision, l'ambassadeur a expliqué que la partie chinoise aspire à renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine touristique avec la Tunisie, notamment par la mise en place d'une stratégie d'attraction pour les touristes chinois axée sur la diversification de l'offre touristique et la fourniture d'un guide touristique électronique en langue chinoise pour faciliter la communication et rapprocher les services entre les deux pays, notamment par la mise en place d'une infrastructure de paiement électronique développée au profit des touristes chinois.

"La Tunisie et La Chine partagent des valeurs civilisationnelles, culturelles et humaines communes, constituant ainsi un fondement solide pour la coopération dans divers domaines", a-t-il insisté.

"Malgré la distance géographique, le touriste chinois considère aujourd'hui la Tunisie comme l'une des meilleures destinations touristiques", affirme-t-il

Wan Li a indiqué également que "le travail est actuellement en cours pour développer les aspects touristiques entre les deux pays en étudiant la possibilité d'ouvrir des vols directs en collaboration avec les institutions concernées dans les deux pays, y compris l'Office tunisien du tourisme, qui est très actif en Chine en participant à diverses foires".

L'ambassadeur chinois a appelé à cet égard à tirer parti des opportunités d'échange culturel, d'échange d'expériences et de coopération qui s'appuient sur la diversité et la richesse culturelle et humaine, en mettant en relief que la Tunisie possède une civilisation ancienne et qu'il est important d'en "tirer parti".

L'ambassadeur chinois a mentionné, en outre, la participation de la Chine en avril dernier à la 39ème édition du Salon international du livre de Tunis en tant qu'invité d'honneur, en rappelant que plusieurs chercheurs de Chine et de Tunisie ont pu tenir des rencontres enrichissantes et des discussions approfondies dans les domaines de la culture, de l'apprentissage et de la civilisation, contribuant ainsi à consolider les liens d'amitié entre les deux pays et les deux peuples, tunisien et chinois.

Dans ce contexte, la plateforme chinoise Tongcheng Travel a indiqué que la Tunisie a été classée en tête de la liste des meilleures destinations touristiques les plus sûres pour les touristes chinois.