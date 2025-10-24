Ethiopie: La HPR affirme que le GERD incarne la politique de coopération régionale du pays

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a réaffirmé que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constitue une illustration concrète de la politique étrangère de l'Éthiopie, fondée sur la coopération, les avantages mutuels et la croissance régionale partagée.

La vice-présidente de la HPR, Lomi Bedo, a déclaré à l'ENA que le GERD représente bien plus qu'un projet national destiné à sortir les Éthiopiens de l'obscurité grâce à la production d'électricité. Selon elle, il s'agit d'une infrastructure régionale stratégique, conçue pour relier les pays voisins à travers l'énergie et promouvoir un développement durable et inclusif.

Il a rejeté les affirmations selon lesquelles le barrage réduirait le débit du Nil, les qualifiant de « sans fondement », et a souligné que le projet est conçu pour produire de l'énergie hydroélectrique sans consommer d'eau.

« Les traités hérités de l'époque coloniale, qui excluaient neuf pays du bassin du Nil au profit de seulement deux, sont aujourd'hui remis en question », a déclaré M. Aweke, appelant l'ensemble des pays riverains à dépasser ces accords obsolètes et à adopter les principes d'équité et de coopération.

Il a également affirmé que le GERD incarne le droit souverain de l'Éthiopie à utiliser ses ressources naturelles de manière responsable et équitable, au bénéfice de sa population et de l'ensemble de la région.

De son côté, Fethi Mahdi, vice-président de la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix, a souligné que les grands projets nationaux, tels que le GERD, génèrent des retombées positives qui s'étendent au-delà des frontières de l'Éthiopie.

Il a souligné que l'Éthiopie exporte déjà de l'électricité vers le Kenya et fournit de l'eau potable à Djibouti, illustrant ainsi son engagement constant en faveur du développement régional à travers la coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce et du bien-être social.

De son côté, Abebaw Desalew, membre du comité consultatif de la Chambre des représentants, a réaffirmé le droit légitime de l'Éthiopie à utiliser les eaux du Nil pour son développement. Il a déclaré que le GERD symbolise l'aspiration de la nation à une prospérité partagée entre tous les pays riverains.

« L'idée selon laquelle le barrage réduirait le débit du Nil est purement politique. Les experts ont constamment confirmé que le GERD n'aura aucune incidence sur la disponibilité de l'eau en aval », a-t-il souligné.

M. Abebaw a conclu en réaffirmant que le GERD demeure le symbole de la vision éthiopienne d'une transformation portée par l'énergie et d'un partenariat régional fondé sur l'équité, la coopération et les avantages mutuels.

« La politique étrangère de l'Éthiopie accorde la priorité à ses voisins. Nous ne recherchons pas le développement dans l'isolement : notre objectif est de préserver nos intérêts nationaux tout en promouvant la prospérité collective de la région », a-t-elle souligné.

Mme Lomi a ajouté que le GERD constitue un catalyseur pour l'intégration économique, politique et sociale dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique. Il reflète, selon elle, l'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement mutuel et la conviction que seule la coopération permettra d'assurer des progrès durables.

Pour sa part, Aweke Amzaye, vice-présidente de la Commission permanente de l'eau, de l'irrigation, des zones de plaine et du développement environnemental, a rappelé que la construction du GERD par l'Éthiopie repose sur le principe d'une utilisation équitable et raisonnable des ressources naturelles, sans causer de préjudice aux autres nations.