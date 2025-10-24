Afrique: Le Forum de Tana - L'Éthiopie, pilier de la paix et de la sécurité en Afrique, selon le MAE

Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a souligné que la onzième édition du Forum de Tana constitue une occasion unique de réaffirmer la contribution exceptionnelle de l'Éthiopie à la paix et à la sécurité sur le continent africain.

L'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole du ministère, a déclaré à l'ENA que le Forum demeure une plateforme continentale essentielle, favorisant le dialogue, la concertation et l'échange d'idées pour relever les défis de la paix et de la sécurité en Afrique, grâce à des approches collectives et locales.

Ce forum de trois jours, organisé du 24 au 26 octobre 2025, comprend une session d'ouverture à Bahir Dar suivie de sessions à Addis-Abeba, autour du thème : « L'Afrique dans un ordre mondial en évolution ».

L'événement rassemble un panel de haut niveau, incluant le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos, l'administrateur en chef de l'État régional d'Amhara Arega Kebede, ainsi que de nombreux responsables africains, régionaux et internationaux, décideurs politiques et universitaires engagés dans le programme de paix et de sécurité du continent.

Selon l'ambassadeur Nebiat, le thème de cette édition reflète l'évolution du rôle de l'Afrique dans un contexte marqué à la fois par une concurrence géopolitique accrue et une coopération multilatérale renforcée. Il met également en lumière la nécessité de trouver des "solutions africaines aux problèmes africains", en privilégiant les approches africaines de la paix et de la sécurité.

L'ambassadeur Nebiat a indiqué que les discussions et recommandations issues du forum fourniront des orientations stratégiques essentielles aux décideurs politiques africains, afin de leur permettre de mieux relever les défis régionaux et mondiaux.

Il a ajouté que l'organisation du Forum de Tana pour la onzième fois témoigne de l'engagement constant de l'Éthiopie et de son leadership reconnu dans la promotion de la paix et de la coopération régionale.

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, l'administrateur en chef de l'État régional d'Amhara, Arega Kebede, a insisté sur l'importance de définir une nouvelle trajectoire pour déterminer le rôle et le destin de l'Afrique dans l'ordre mondial émergent.

Il a souligné que le Forum de Tana constitue une plateforme essentielle pour élaborer des solutions africaines innovantes aux défis continentaux et mondiaux, tout en appelant à une coopération internationale accrue.

M. Arega a également précisé que le forum se penchera sur les moyens d'exploiter efficacement les ressources naturelles de l'Afrique afin de promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et le progrès technologique, en insistant sur la nécessité de donner aux jeunes Africains les moyens d'agir, notamment dans les domaines de la technologie et de l'innovation.