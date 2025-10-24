Le débat au sein de l'Assemblée nationale tourne actuellement autour de la question relative à la désignation du nouveau Speaker et du nouveau Rapporteur Adjoint, pour remplacer Vital Kamerhe et Dominique Munongo Inamizi, qui avaient quitté leurs fonctions suite aux pétitions initiées contre eux par la majorité de leurs collègues députés nationaux.

A ce sujet, certains députés nationaux accusent le Bureau de l'Assemblée nationale de retarder l'élection du nouveau président pour préparer le terrain à un certain candidat, soutenu par l'exécutif national. Des accusations catégoriquement rejetées par le Rapporteur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, dans un entretien avec la presse.

« Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de préférence à un candidat quelconque. Après avoir pris acte de démissions du président Vital Kamerhe et de la Rapporteur Adjointe, le bureau s'est mis directement en posture d'organiser les nouvelles élections.

Mais, le processus de désignation, de remplacement ou de votation des membres du bureau et même au niveau des commissions de notre Assemblée se fait, selon notre Règlement d'Ordre Intérieur, autour des forces politiques, particulièrement, autour de la Majorité et de l'opposition. Ces deux forces politiques se sont réparties les postes depuis le début de cette législature.

Le poste du Président de l'Assemblée nationale est réservée à la Majorité et dans ce cas-là, la majorité, regroupée autour de l'Union Sacrée va transmettre au Bureau, après des contacts et des échanges, le nom de leur candidat. Tout comme l'opposition, qui dispose d'un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée, va aussi remettre le PV d'entente ou de non-entente pour leur candidat.

C'est à l'issue de ce processus que nous allons publier le calendrier, à savoir le dépôt de candidature, l'examen des dossiers de candidatures retenues.

Sur ce point, secundo, le Bureau a déjà invité les présidents des Groupes parlementaires de nous faire parvenir les noms de leurs membres, qui feront partie de la Commission technique, qui va accompagner le Bureau dans l'organisation de ces élections.

Si tout va bien, avant le débat sur la loi des Finances, l'Assemblée nationale va démocratiquement designer son Président et son Rapporter adjoint », a-t-il expliqué, tout en martelant que le Bureau de l'Assemblée ne joue qu'un rôle d'arbitre dans ce processus et n'intervient nullement dans le processus de choix des candidats par les forces politiques.

« Conforment aux articles 26 et 27, le Bureau n'est là que comme un organe technique, un arbitre, qui organise ces consultations. Dès que nous avons les candidatures de la Majorité et l'opposition, nous convoquons la plénière, en suivant bien sûr les étapes d'examen de candidatures qui doivent obéir aux critères posés par le Règlement Intérieur. Et après, les députés vont se décider.

Toutes les batteries seront donc mises en marche, pour qu'avant l'examen du projet de budget 2026, d'ici le début du mois de novembre, le Bureau de l'Assemblée nationale soit au grand complet », a expliqué le Porte-parole de la Chambre basse du Parlement.

Et le Professeur Jacques Djoli donne les précisions sur les tiraillements et la multiplicité des candidatures, pour occuper le poste de Président de l'Assemblée nationale réservée à la Majorité présidentielle, alors qu'ils appartiennent tous à une même famille politique, l'Union Sacrée de la Nation.

« Vous devez savoir que nous ne sommes pas dans le système de parti unique. Nous sommes une majorité plurielle, qui est composée de plusieurs partis politiques et des mosaïques de partis politiques. Cela nécessite des concertations préalables au sein de notre mouvance. Ainsi par exemple, dans des pays comme l'Angleterre, la désignation du président de la Chambre des Représentants se fait en concertation entre la Majorité et l'opposition, parce que le Président de cette chambre est appelé à diriger tous les députés.

Je dois également rappeler que faute de consensus, il a été procédé aux primaires pour départager les différents candidats et c'est ce qui avait permis l'élection de l'honorable Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Cette fois, la charte de l'Union Sacrée prévoit le mécanisme par lequel nous allons désigner le candidat de notre famille politique à ce poste. Et je crois qu'on trouvera un consensus et que, cette fois-ci, les choses se passeront différemment, » a-t-il rassuré.