Congo-Kinshasa: WAIPA Investment Excellence Awards 2025 - L'ANAPI décroche le prix Spécial de meilleure Agence Africaine de Promotion des Investissements !

24 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Grâce à ses innovations numériques, son accompagnement stratégique et son plaidoyer en faveur d'un climat des affaires attractif, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) de la République Démocratique du Congo s'est distinguée aux WAIPA Investment Excellence Awards 2025, en décrochant ce mercredi 22 octobre 2025, aux Emirats Arabes Unis, le Prix Spécial de distinction honorifique de meilleure Agence Africaine de Promotion des Investissements.

Sous le leadership de sa Directrice Générale, Mme Rachel Pungu Luamba, l'ANAPI s'impose comme un acteur clé de l a modernisation économique et de la compétitivité de la RDC, désormais reconnue parmi les destinations d'investissement les plus prometteuses d'Afrique. Lors de cette édition, l'ANAPI a présenté plusieurs réalisations phares dans trois grands axes : promotion, facilitation et aftercare des Goiás).

Sur le plan de la facilitation, investissements. Dans le domaine de la promotion, l'Agence a mis en avant l'usage de l'intelligence artificielle à travers un chatbot interactif facilitant l 'accès à l'information et améliorant la réactivité vis-à vis des investisseurs.

Elle a également mené une campagne internationale de promotion ciblée ayant conduit à des partenariats notables, notamment avec l'ASMEX (Maroc) et des institutions brésiliennes (AZES CODEGO, SESI-SENAI l 'ANAPI a accompagné des projets structurants tels que le data center OADC-TEXAF DIGITAL DRC SA, premier du genre à Kinshasa, et la solution numérique SPAQ de SOIK CORPORATION SARL, dédiée à la digitalisation des services de santé maternelle. Ces projets allient innovation, impact social et durabilité. Enfin, sous l'axe Aftercare and Advocacy, l'ANAPI a mis en avant deux initiatives majeures.

Dans la catégorie Excellence in Aftercare, l 'Agence a présenté sa stratégie de suivi post i nvestissement structuré, fondée sur une base de données enrichie, un CRM en cours de déploiement et une communication constante avec les investisseurs. Un exemple illustratif est le projet MOYO, plateforme de santé digitale passée d'une initiative artisanale à une solution nationale d'envergure, grâce à l'appui technique, juridique et institutionnel de l'ANAPI.

Dans la catégorie Voice of Investors Award, l'ANAPI a valorisé son plaidoyer pour la réforme du Tribunal de Commerce, élément clé de l a sécurité juridique des affaires. Grâce à une approche participative impliquant la FEC, le secteur privé et la société civile, ce plaidoyer a conduit à la promulgation de l a Loi n°23/061 du 10 octobre 2023 et à la digitalisation des procédures judiciaires via le Décret n°25/ 12 du 24 mars 2025 et l'Arrêté n°571/2025.

Ces réformes marquent une avancée majeure dans la transparence, la rapidité et la fiabilité du traitement des affaires commerciales en RDC. Ces efforts illustrent l'engagement constant de l'ANAPI pour renforcer la confiance des investisseurs, améliorer la gouvernance économique et positionner la RDC comme un hub d'investissement moderne et durable.

