Conformément au communiqué rendu public par le Secrétariat permanent de l'Union Sacrée de la Nation (USN), invitant les prétendants au perchoir de l'Assemblée Nationale à déposer officiellement leurs dossiers de candidature au siège de la plateforme présidentielle, l'Honorable Aimé Boji Sangara s'est présenté, hier jeudi 23 octobre 2025, en début de soirée, au siège de l'USN pour déposer son dossier et notifier officiellement sa volonté de briguer la présidence de la Chambre basse du Parlement.

En effet, cette candidature a été transmise à l'Honorable André Mbata, Secrétaire Permanent de cette méga plateforme politique d'ailleurs, faut-il souligner, majoritaire à l'Assemblée Nationale. Élu de Walungu, dans la province du Sud-Kivu, l'ancien Ministre aux Budget et à l'Industrie, parlementaire de longue date, a réaffirmé, à cette occasion, son attachement à la discipline interne, au respect de la procédure mise en place et à la ligne politique tracée par l'Union Sacrée de la Nation, famille politique du Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Devant la presse, Aimé Boji a déclaré se remettre « pleinement à l'orientation souveraine de la Haute Autorité politique de l'USN », rappelant que sa démarche s'inscrit dans l'esprit de loyauté et de cohésion recherchés au sein de la plateforme majoritaire.

« Le dossier se trouve entre les mains du Secrétaire Permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrit dans notre charte de l'Union Sacrée de la Nation. Dans quelques jours, nous espérons que le sélectionné sera connu pour compétir à ce poste important dans cette institution », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fort d'une expérience parlementaire renforcée par son passage à l'exécutif, l'Honorable Aimé Boji estime disposer d'un profil institutionnel à même de garantir stabilité et efficacité dans la conduite des travaux de la Chambre basse. « Je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'Autorité Suprême, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire depuis 13 ans, j'apporte aussi une expérience de l'exécutif comme Membre du Gouvernement.

Ces deux expériences me mettent dans des bonnes dispositions pour bien gérer la Chambre basse du Parlement. Je ne vais pas détailler les améliorations que j'envisage apporter, vous devriez attendre mon discours-programme. Mais soyez rassuré que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre Chambre et de notre pays », a-t-il ajouté.

Serein et discipliné dans l'attente de la décision finale des instances compétentes, l'Honorable Aimé Boji Sangara se projette dans la suite de la procédure, laquelle devrait déboucher, dans les prochains jours, sur la désignation officielle du candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation pour la présidence de l'Assemblée nationale. John Ngoyi